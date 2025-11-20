Arctic Minerals als Beispiel neuer Explorationsaktivität

Die strategische Kehrtwende in der europäischen Rohstoffpolitik geht bislang kaum über Formalien und Lippenbekenntnisse hinaus. Dabei stellen Explorer dieser Tage ein erhebliches Ressourcenpotenzial unter Beweis. Die Märkte glauben noch daran, dass es auch genutzt wird.

Der schwedische Rohstoffexplorer Arctic Minerals (ISIN: SE0024172779, WKN: A411LJ) informierte in dieser Woche über Fortschritte bei der Exploration des Kupfer-Gold-Projekts Swan Lake in Schweden. Die Geologen vor Ort haben eine IP-Messung begonnen, die noch Ende November abgeschlossen werden soll. Eine zusätzliche Dipol-Dipol-IP-Messung (geophysikalische Methode zur Kartierung möglicher mineralisierter Zonen) soll helfen, potenzielle Bohrziele genauer einzugrenzen.

Für das Projekt, das zwischen den Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten Aitik und Laver im Besitz von Boliden liegt, konnte bereits signifikantes Explorationspotenzial nachgewiesen werden.

Arctic Minerals exploriert in Skandinavien

Die identifizierten Mineralsysteme begünstigen die Bildung sehr großer Lagerstätten innerhalb von Mineraldistrikten und stellen die wichtigste Kupferquelle der Welt dar. Frühere Explorationsarbeiten haben magnetische Hoch- und Niedriganomalien identifiziert, die mit kupfer- und goldmineralisierten Quarzgangsystemen in Verbindung stehen. Oberflächenaufschlussproben ergaben Gehalte von bis zu 0,7 % Cu, 0,16 g/t Au und 55 g/t Ag. Kurzum: Das geologische Potenzial ist hoch. „Die geologische Situation am Swan Lake ist beeindruckend. Die bisher vom Unternehmen durchgeführten Feldarbeiten und geophysikalischen Untersuchungen unterstreichen das Potenzial des Projekts, sowohl epithermal veränderte Lithocap-Gold-Silber- als auch porphyrische Kupfer-Gold-Mineralisierungen zu beherbergen.“

Projekte wie Swan Lake gelten als Hoffnungsträger für die europäische Rohstoffpolitik: Hoffnung darauf, dass Europa die globale politische Kehrtwende in diesem kritischen Sektor nicht verpasst.

Die Kehrtwende in der Rohstoffpolitik westlicher Industrienationen liegt längst nicht mehr nur in der Luft. Sie spiegelt sich in Gesetzen und Investitionen wider – jedenfalls außerhalb der EU. Die USA haben unter Trump einen Gang höher geschaltet und den Mineraliensektor mit Darlehen, Eigenkapital, Abnahmegarantien und weiteren Instrumenten gestützt - und noch viel mehr angekündigt. Ob Thacker Pass von Lithium Americas, Mountain Pass von MP Materials oder Resolution Copper von Rio Tinto und BHP: Das inländische Rohstoffpotenzial soll rasch gehoben und die Anfälligkeit gegenüber chinesischen Maßnahmen verringert werden. Kanada setzt ebenfalls auf staatliche Interventionen und untermauerte seine Ambitionen jüngst mit der Vorlage eines stark auf den Bergbau ausgerichteten Haushalts. Auch andere westliche Länder wie Australien und Japan forcieren ihre Anstrengungen.