Mutares versilbert restliche Steyr-Beteiligung

Irgend sowas hatte ich mir schon gedacht, da ein übliches Muster hier in den Threads: Nur ja nicht auf den beschriebenen Fakt eingehen (Deine niveualosen und völlig falschen Unterstellungen von gestern), sondern schön ablenken.





Aber auch mit Deiner ablenkenden Replik ist es nicht besser. Wie Du, wenn Du Dir mein von Dir selbst netterweise noch einmal eingestelltes Zitat einmal richtig durchlesen würdest, feststellen könntest, habe ich von der BILANZ geschrieben, und auch extra erwähnt, daß bei Herausrechnung der Baragins natürlich auch die mit übernommenen Belastungenen auf der Gegenseite herausgerechnet werden müssen! Im NÄCHSTEN SATZ schreibe ich über den Cash, denn den muß man dann natürlich auch mit abziehen. Und die Frage ist, wie geschrieben, wieviel nach Abzug dieses Bargain-Cashs dann noch in der Mutares-Kasse wäre. Meine Vermutung: Null Euro.





Jetzt hast Du ja selbst sehr schön dargelegt, daß vermutlich allein bei Lapeyre ein dreistelliger Millionbetrag an Cash zu Mutares gewandert ist (nachdem Du genau das gestern noch meinungsstark als Lüge hingestellt hast). Nur bei dieser einen Transaktion. Und jetzt zieh doch dieses Geld einfach mal von den aktuellen Cash-Beständen ab! Ui, da wird ein großes Loch gerissen! Und nun kommen Jahr für Jahr vermutlich deftige zweistellige Millionenverluste auf Mutares zu. Nur von dieser einen Firma. Von welchem Geld bitte sollen die bezahlt werden, wenn nicht von neuen Bargains?





Bei einer anderen Tochter, Sofinter, wurden sowohl zum Jahresende 2024 als auch zum Halbjahr 2025 die Covenantes gerissen. Laut Mutares sollen in Q4/25, von dem jetzt schon die Häfte herum ist, diesbezügliche Verhandlungen mit den Stakeholdern abgeschlossen werden. Da sollten die Junges wohl besser zeitnah eine Lösung finden, denn Sofinter ist mit 300 Mio. € Jahresumsatz nicht gerade eine der kleinsten Firmen im Mutares-Geflecht.





Und so weiter, und so fort! Das ist so ein bißchen wie beim TüV, der im frisch verspachtelten Unterboden vorsichtig mit dem Schraubenzieher kratzt, und dann fällt der Rost in großen Placken herunter.





Und bevor jetzt noch so eine klassiche Replik kommt, á la: "Du weißt ja gar nicht, wieviel Cash konkret fließt!" Ja, weiß ich nicht! Und jetzt darfst Du dreimal raten, woran das liegt. An dem gleichen Grund, aus dem man auch nicht weiß, wieviel Geld denn Mutares nun wirklich mit einzelnen Firmen verdient hat - oder eben auch nicht.





Spoiler: Informationspolitik Mutares!







