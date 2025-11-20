Mutares versilbert restliche Steyr-Beteiligung
- Mutares trennt sich von 23% Beteiligung an Steyr Motors.
- Platzierung der Anteile bei institutionellen Investoren.
- Bruttoerlös von 170 Millionen Euro erzielt, hohe Rendite.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Investmentgesellschaft Mutares hat sich von ihrer verbliebenden Beteiligung an Steyr Motors getrennt. Wie die Münchener am Donnerstag mitteilten, platzierten sie den zuletzt noch gehaltenen Anteil von 23 Prozent am österreichischen Motorenbauer bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland.
Mutares hatte Steyr im vierten Quartal 2022 übernommen und das Unternehmen dann im Oktober 2024 an die Börse gebracht. Ab März 2025 trennte sich die Gesellschaft dann schrittweise von weiteren Papieren. Mit der jetzigen Platzierung sei Mutares nun vollständig aus dem Aktionärskreis von Steyr Motors ausgestiegen, hieß es in der Mitteilung weiter.
Für die Gesellschaft hat sich die Beteiligung an Steyr Motors, dessen Aktien zwischenzeitig von Rüstungsfantasie getrieben waren, gelohnt: Insgesamt sei über gesamte Haltedauer ein Bruttoerlös von 170 Millionen Euro erzielt worden, damit konnte Mutares den Angaben zufolge eine Investmentrendite (ROIC) "deutlich" über der eigenen Zielspanne erzielen./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Steyr Motors Aktie
Die Steyr Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 26,30 auf Tradegate (20. November 2025, 08:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Steyr Motors Aktie um -25,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -31,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Steyr Motors bezifferte sich zuletzt auf 176,28 Mio..
