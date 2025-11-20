    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsmutares AktievorwärtsNachrichten zu mutares
    Mutares versilbert restliche Steyr-Beteiligung

    Für Sie zusammengefasst
    • Mutares trennt sich von 23% Beteiligung an Steyr Motors.
    • Platzierung der Anteile bei institutionellen Investoren.
    • Bruttoerlös von 170 Millionen Euro erzielt, hohe Rendite.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Investmentgesellschaft Mutares hat sich von ihrer verbliebenden Beteiligung an Steyr Motors getrennt. Wie die Münchener am Donnerstag mitteilten, platzierten sie den zuletzt noch gehaltenen Anteil von 23 Prozent am österreichischen Motorenbauer bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland.

    Mutares hatte Steyr im vierten Quartal 2022 übernommen und das Unternehmen dann im Oktober 2024 an die Börse gebracht. Ab März 2025 trennte sich die Gesellschaft dann schrittweise von weiteren Papieren. Mit der jetzigen Platzierung sei Mutares nun vollständig aus dem Aktionärskreis von Steyr Motors ausgestiegen, hieß es in der Mitteilung weiter.

    Für die Gesellschaft hat sich die Beteiligung an Steyr Motors, dessen Aktien zwischenzeitig von Rüstungsfantasie getrieben waren, gelohnt: Insgesamt sei über gesamte Haltedauer ein Bruttoerlös von 170 Millionen Euro erzielt worden, damit konnte Mutares den Angaben zufolge eine Investmentrendite (ROIC) "deutlich" über der eigenen Zielspanne erzielen./tav/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Steyr Motors Aktie

    Die Steyr Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 26,30 auf Tradegate (20. November 2025, 08:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Steyr Motors Aktie um -25,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -31,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Steyr Motors bezifferte sich zuletzt auf 176,28 Mio..




    Community Beiträge zu mutares - A2NB65 - DE000A2NB650

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über mutares.

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der Mutares-Aktie. Seit Jahresbeginn hat die Aktie deutlich an Wert verloren, während der DAX im Plus ist. Es werden fundamentale Aspekte wie die Bilanzierung von Bargain Purchases, deren Einfluss auf Gewinn und Liquidität, sowie die Abhängigkeit von erfolgreichen Exits diskutiert. Kritisch wird die Unternehmenskommunikation bewertet, während einige Nutzer auf Chancen durch geplante Verkäufe und positive Quartalszahlen hinweisen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber mutares eingestellt.

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
