Jefferies hebt Ziel für Nvidia auf 250 Dollar - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,36 % und einem Kurs von 172,3 auf Tradegate (20. November 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,22 %.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,12 Bil..

NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 241,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +26,90 %/+62,32 % bedeutet.