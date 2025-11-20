ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Nvidia auf 250 Dollar - 'Buy'
- Jefferies hebt Kursziel für Nvidia auf 250 US-Dollar.
- Einstufung bleibt bei "Buy" trotz Marktunsicherheiten.
- Nvidia überzeugt Anleger mit KI-Strategie und Wachstum.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 240 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der KI-Konzern habe Anlegern mit wachsenden Sorgen rund um das Boomthema Künstliche Intelligenz die passende Antwort gegeben, schrieb Blayne Curtis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Damit sollte das KI-Schiff auf Kurs bleiben./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 22:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 22:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,36 % und einem Kurs von 172,3 auf Tradegate (20. November 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,22 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,12 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 241,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +26,90 %/+62,32 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 250 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Wenn es keine negativen News gibt dann erfindet man welche. Wenn einige ausgestiegen sind, sind auch andere neue eingestiegen. Nvidia ist größer als Thiel, Burry und Co. Es ist möglich dass es etwas nach unten geht aber lasst euch nicht abschütteln, denn die KI ist definitiv keine Blase und es steht alles noch am Anfang.