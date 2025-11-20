JEFFERIES stuft Delivery Hero auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 40,50 auf 35,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Für 2025 habe er seine Schätzungen beibehalten, für 2026 und 2027 habe er jedoch seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) gekappt, schrieb Giles Thorne am Mittwoch in der Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Dies spiegele die schwachen Ziele des Managements des Lieferservices wider, der wegen Investitionsplänen für mehr Wachstum für das kommende Jahr ein nur moderates Wachstum erwartet./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 09:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 16,94EUR auf Tradegate (20. November 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35,20

Kursziel alt: 40,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



