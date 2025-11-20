    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero
    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft Delivery Hero auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 40,50 auf 35,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Für 2025 habe er seine Schätzungen beibehalten, für 2026 und 2027 habe er jedoch seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) gekappt, schrieb Giles Thorne am Mittwoch in der Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Dies spiegele die schwachen Ziele des Managements des Lieferservices wider, der wegen Investitionsplänen für mehr Wachstum für das kommende Jahr ein nur moderates Wachstum erwartet./rob/ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 09:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 16,94EUR auf Tradegate (20. November 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Giles Thorne
    Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 35,20
    Kursziel alt: 40,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,20, was eine Steigerung von +110,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft Delivery Hero auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 40,50 auf 35,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Für 2025 habe er seine Schätzungen beibehalten, für 2026 und 2027 habe er jedoch seine Prognose für das operative …