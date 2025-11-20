TAKKT AG: Neue Dividendenpolitik trotz Wertminderungen!
Die TAKKT AG sieht sich in den USA mit erheblichen Wertminderungen konfrontiert, die das Ergebnis je Aktie belasten, während die Eigenkapitalquote stabil bleibt und eine neue Dividendenpolitik in Planung ist.
Foto: TAKKT AG
- TAKKT AG erwartet nicht zahlungswirksame Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte in Höhe von rund 125 Millionen Euro aufgrund eines schwierigen Marktumfelds in den USA.
- Die betroffenen Einheiten sind Cenbert (FoodService Division), Displays2go und National Business Furniture (Office Furniture & Displays Division).
- Die Wertminderungen führen zu einem deutlich negativen Ergebnis je Aktie, die Eigenkapitalquote bleibt jedoch im Zielkorridor von 30 bis 60 Prozent.
- Die Prognose für Umsatz-, EBITDA- und Cashflow-Entwicklung für das laufende Geschäftsjahr bleibt unverändert.
- TAKKT AG plant eine Überarbeitung der Dividendenpolitik, die bisher eine Basisdividende von 0,60 Euro je Aktie vorsah.
- Eine neue Dividendenpolitik wird Anfang des kommenden Jahres beschlossen, voraussichtlich mit einem Ausschüttungsbetrag unter den aktuellen Markterwartungen von 0,35 Euro je Aktie.
Der nächste wichtige Termin, Deutsches Eigenkapitalforum, bei TAKKT ist am 24.11.2025.
Der Kurs von TAKKT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,6500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -9,49 % im Minus.
