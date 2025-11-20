    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoku Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Roku Registered (A)

    Roku Registered (A) - Aktie im Anlegerfokus - 20.11.2025

    Am 20.11.2025 ist die Roku Registered (A) Aktie, bisher, um +2,93 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Roku Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Roku Registered (A) - Aktie im Anlegerfokus - 20.11.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Roku Registered (A) ist ein führender Anbieter von Streaming-Plattformen, bekannt für seine benutzerfreundlichen Geräte und umfassenden Inhalte. Es konkurriert mit Amazon, Apple und Google, wobei es sich durch einfache Bedienung und Vielfalt abhebt.

    Roku Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.11.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Roku Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +2,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Roku Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,81 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 83,13, mit einem Plus von +2,93 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Roku Registered (A) Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +3,55 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Roku Registered (A) Aktie damit um -12,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,40 %. Im Jahr 2025 gab es für Roku Registered (A) bisher ein Plus von +14,88 %.

    Roku Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,17 %
    1 Monat +0,40 %
    3 Monate +3,55 %
    1 Jahr +17,73 %

    Informationen zur Roku Registered (A) Aktie

    Es gibt 131 Mio. Roku Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,60 Mrd. € wert.

    Roku Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Roku Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Roku Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Roku Registered (A)

    +1,86 %
    -8,45 %
    +1,80 %
    +9,25 %
    +19,68 %
    +54,48 %
    -61,46 %
    +312,48 %
    ISIN:US77543R1023WKN:A2DW4X



    Verfasst von Markt Bote
