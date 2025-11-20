Xiaomi Aktie heute im Minus (4,1725€) - 20.11.2025

Die Xiaomi Aktie ist bisher um -3,37 % auf 4,1725€ gefallen. Das sind -0,1455 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Xiaomi Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,74 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,37 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Xiaomi mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -27,73 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -13,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,12 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Xiaomi einen Rückgang von -1,82 %.

Xiaomi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,73 % 1 Monat -20,12 % 3 Monate -27,73 % 1 Jahr +22,77 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der Xiaomi Aktie, die durch Analystenherabstufungen und Leerverkäufe belastet wird. Nutzer erwarten einen weiteren Rückgang auf 3,90 € oder tiefer und vermuten einen 'sell on good news'-Effekt. Zudem wird auf fundamentale Probleme wie negative Schlagzeilen über Arbeitsbedingungen hingewiesen, die das Vertrauen in die Aktie beeinträchtigen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 89,82 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.