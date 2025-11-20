Starke Performance NVIDIA Aktie legt zu - 20.11.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die NVIDIA Aktie. Mit einer Performance von +6,41 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,29 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der NVIDIA Aktie. Nach einem Plus von +3,29 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 172,34€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die NVIDIA Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +2,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,22 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von NVIDIA einen Anstieg von +31,02 %.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,11 % 1 Monat +8,22 % 3 Monate +14,23 % 1 Jahr +22,78 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der NVIDIA-Aktie, unterstützt durch erhöhte Analystenbewertungen und einen optimistischen Unternehmensausblick. Die starke Nachfrage nach NVIDIA-Produkten, insbesondere im Rechenzentrumsbereich, wird hervorgehoben, während Bedenken über Konkurrenztechnologien geäußert werden. Zudem wird die Aktie als unterbewertet angesehen, was weiteres Wachstum erwarten lässt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,19 Bil. € wert.

Nvidia überrascht mit starken Quartalszahlen und hebt die Prognose für das laufende Jahr an. Reicht das aus, um eine neue Rallye zu starten?

Starke Geschäftszahlen des KI-Konzerns Nvidia dürften am Donnerstag die Laune der Anleger an der Frankfurter Börse aufhellen. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor Handelsbeginn einen gut ein Prozent höheren …

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 240 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der KI-Konzern habe Anlegern mit wachsenden Sorgen rund um das Boomthema Künstliche Intelligenz die …

