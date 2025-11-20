    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Starke Performance NVIDIA Aktie legt zu - 20.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die NVIDIA Aktie bisher um +6,41 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

    NVIDIA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.11.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die NVIDIA Aktie. Mit einer Performance von +6,41 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,29 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der NVIDIA Aktie. Nach einem Plus von +3,29 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 172,34. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die NVIDIA Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +2,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,22 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von NVIDIA einen Anstieg von +31,02 %.

    NVIDIA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,11 %
    1 Monat +8,22 %
    3 Monate +14,23 %
    1 Jahr +22,78 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der NVIDIA-Aktie, unterstützt durch erhöhte Analystenbewertungen und einen optimistischen Unternehmensausblick. Die starke Nachfrage nach NVIDIA-Produkten, insbesondere im Rechenzentrumsbereich, wird hervorgehoben, während Bedenken über Konkurrenztechnologien geäußert werden. Zudem wird die Aktie als unterbewertet angesehen, was weiteres Wachstum erwarten lässt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Zur NVIDIA Diskussion

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,19 Bil. € wert.

    Nvidia glänzt mit Zahlen


    Nvidia überrascht mit starken Quartalszahlen und hebt die Prognose für das laufende Jahr an. Reicht das aus, um eine neue Rallye zu starten?

    Erholung erwartet - Nvidia hebt die Laune


    Starke Geschäftszahlen des KI-Konzerns Nvidia dürften am Donnerstag die Laune der Anleger an der Frankfurter Börse aufhellen. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor Handelsbeginn einen gut ein Prozent höheren …

    Jefferies hebt Ziel für Nvidia auf 250 Dollar - 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 240 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der KI-Konzern habe Anlegern mit wachsenden Sorgen rund um das Boomthema Künstliche Intelligenz die …

    NVIDIA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    +5,35 %
    +2,11 %
    +8,22 %
    +14,23 %
    +22,78 %
    +1.043,99 %
    +1.420,67 %
    +23.256,33 %
    +1.218.614,29 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener Wert
