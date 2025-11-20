    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas

    Deutschland

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erzeugerpreise sinken stärker dank günstiger Energiekosten

    Für Sie zusammengefasst
    • Erzeugerpreise in Deutschland fallen um 1,8 Prozent.
    • Rückgang hält seit acht Monaten an, Energiepreise sinken.
    • Erdgaspreise fallen um 12,1 Prozent im Jahresvergleich.

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Rückgang der Preise auf Herstellerebene in Deutschland hat sich dank günstiger Energiekosten überraschend beschleunigt. Die Erzeugerpreise fielen im Oktober im Jahresvergleich um 1,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilt. Die Erzeugerpreise sind damit den achten Monat in Folge gesunken, allerdings war der Rückgang im September mit 1,7 Prozent etwas schwächer. Analysten waren von einer unveränderten Jahresrate ausgegangen.

    Im Monatsvergleich legten die Preise um 0,1 Prozent zu, wie es weiter in der Mitteilung hieß.

    Der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte misst die Entwicklung der Preise im Bergbau, im Verarbeitenden Gewerbe sowie in der Energie- und Wasserwirtschaft für Produkte von Herstellern - bevor diese dann in den Handel kommen. Die Erzeugerpreise wirken sich daher tendenziell auch auf die Verbraucherpreise aus.

    Erneut wurden die Erzeugerpreise stark von den Kosten für Energie beeinflusst. Diese war im Oktober um 7,5 Prozent billiger als im Vorjahresmonat. Den stärksten Einfluss hatten hierbei die Preisrückgänge bei Erdgas. Hier meldete das Bundesamt einen Rückgang um 12,1 Prozent. Auch elektrischer Strom war im Jahresvergleich deutlich günstiger./jkr/stk




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutschland Erzeugerpreise sinken stärker dank günstiger Energiekosten Der Rückgang der Preise auf Herstellerebene in Deutschland hat sich dank günstiger Energiekosten überraschend beschleunigt. Die Erzeugerpreise fielen im Oktober im Jahresvergleich um 1,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in …