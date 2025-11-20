Erzeugerpreise sinken stärker dank günstiger Energiekosten

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Rückgang der Preise auf Herstellerebene in Deutschland hat sich dank günstiger Energiekosten überraschend beschleunigt. Die Erzeugerpreise fielen im Oktober im Jahresvergleich um 1,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilt. Die Erzeugerpreise sind damit den achten Monat in Folge gesunken, allerdings war der Rückgang im September mit 1,7 Prozent etwas schwächer. Analysten waren von einer unveränderten Jahresrate ausgegangen.

Im Monatsvergleich legten die Preise um 0,1 Prozent zu, wie es weiter in der Mitteilung hieß.