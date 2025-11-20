    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNokia AktievorwärtsNachrichten zu Nokia
    177 Aufrufe 177 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft NOKIA auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nokia mit einem Kursziel von 7,20 Euro auf "Buy" belassen. Die anlässlich der Hauptversammlung bekanntgegebenen Finanzziele des Netzwerkausrüsters und Infrastrukturanbieters für Mobilfunknetze hätten "insgesamt nicht positiv überrascht", schrieb Janardan Menon am Mittwoch. Zum Teil sei dies auf Pläne zurückzuführen, sich von margenschwachen Geschäftsbereichen zu trennen, und möglicherweise auch auf eine gewisse Vorsicht. Die Auftragsdynamik von Hyperscalern, große Cloud-Anbieter mit leistungsfähiger IT-Infrastruktur, sei jedoch stark. Der Analyst geht weiter von einer anstehenden Neubewertung der Aktie aus, sobald der Markt das höhere Wachstum durch KI und Cloud sowie potenziell höhere Margen im Mobilfunkbereich einpreise./rob/ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,61 % und einem Kurs von 5,356EUR auf Tradegate (20. November 2025, 08:28 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Janardan Menon
    Analysiertes Unternehmen: NOKIA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 7,20
    Kursziel alt: 7,20
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,20, was eine Steigerung von +37,20% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft NOKIA auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat Nokia mit einem Kursziel von 7,20 Euro auf "Buy" belassen. Die anlässlich der Hauptversammlung bekanntgegebenen Finanzziele des Netzwerkausrüsters und Infrastrukturanbieters für Mobilfunknetze hätten "insgesamt nicht …