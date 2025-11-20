Novartis zündet Wachstums-Turbo: 6-Prozent-Versprechen und US-Megadeal!

Novartis teilte am Donnerstag mit, dass es für 2024 bis 2029 ein Umsatzwachstum von 6 Prozent anvisiert. Der Pharmakonzern hatte diese Prognose bereits vor wenigen Wochen im Rahmen der Übernahme von Avidity Biosciences von 5 auf 6 Prozent erhöht. Im gleichen Zug wurde der Zeitrahmen nun auf 2025 bis 2030 verschoben. Das durchschnittliche Wachstum soll in dieser Zeit bei 5 bis 6 Prozent liegen. Bei der operativen Kerngewinnmarge plant Novartis, ab dem Jahr 2029 einen Wert von über 40 Prozent erreichen.



Wenige Stunden zuvor hat Novartis den Bau einer neuen Mega-Fabrik in den USA bekanntgegeben. In North Carolina soll ein Produktionszentrum für Schlüsselmedikamente entstehen. Ziel ist es, künftig alle Medikamente für US-Kunden in den USA herstellen zu lassen. Die neuen Werke entstehen in Durham und Morrisville und sollen ab 2027/2028 den Betrieb aufnehmen. Novartis will bis Ende 2030 700 neue Stellen schaffen. Josh Stein, Gouverneuer von North Carolina sagte zur geplanten Fabrik: "Diese Investition wird unsere Wirtschaft stärken und sicherstellen, dass lebensrettende Medikamente weiterhin direkt in North Carolina hergestellt werden."





Die Privatbank Berenberg hat am Dienstag das Kursziel für Novartis von 89 auf 92 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Analyst rechnet für 2026 mit nur kleinen Zuwächsen beim Umsatz, wobei die Medikamente Kisqali, Kesimpta, Pluvicto und Scemblixwohl weiter starkes Wachstum generieren dürften. Ältere Produkte dürften durch Generika unter Druck geraten. Um das Wachstumsziel von über 6 Prozent bis 2029 zu erreichen, müsse Novartis die interne Produktpipeline weiter durch externe Investitionen stärken.Die Aktie rutschte in den letzten fünf Tagen knapp vier Prozent ins Minus und ist auch heute Vormittag (10:00 MEZ) im Minus. Seit Jahresbeginn ist die Aktie mit über 9 Prozent weiterhin gut im Plus.Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 110,5EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 09:04 Uhr) gehandelt.