MPH Health Care: Q3 NAV at €45.36/Share, Equity Ratio Dips to 92.8%
Inmitten finanzieller Herausforderungen und externer Rückschläge zeigt die MPH Health Care AG sowohl Risiken als auch Chancen für die Zukunft.
- Eigenkapital (NAV) der MPH Health Care AG beträgt 194,2 Mio. Euro, was 45,36 Euro je Aktie entspricht; Eigenkapitalquote sinkt leicht auf 92,8 %.
- Eigenkapital verringerte sich um 30 % von 277,9 Mio. Euro (31.12.2024) auf 194,2 Mio. Euro (30.09.2025); NAV je Aktie sank von 64,90 Euro auf 45,36 Euro.
- IFRS-Periodenergebnis fiel von 54,5 Mio. Euro (30.09.2024) auf -78,5 Mio. Euro (30.09.2025) aufgrund bilanztechnischer Bewertungen der Beteiligungen.
- Finanzlage verbessert: Operativer Cash-Flow von 2.156 TEUR und Netto-Cash-Flow von 2.421 TEUR im Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2025.
- Fair-Value-Verluste durch Kursrückgang der CR Energy AG, die im Juni 2025 Insolvenz beantragte; Kurs fiel von 4,78 Euro auf 0,37 Euro.
- M1 Kliniken AG steigerte Umsatz und Ergebnis; EBIT im Beauty-Segment um 30 % auf 21,1 Mio. Euro erhöht; Ziel bis 2029: Umsatz im Beauty-Segment auf 200 – 300 Mio. Euro pro Jahr steigern.
