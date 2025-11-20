    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMPH Health Care AktievorwärtsNachrichten zu MPH Health Care
    MPH Health Care: Q3 NAV at €45.36/Share, Equity Ratio Dips to 92.8%

    Inmitten finanzieller Herausforderungen und externer Rückschläge zeigt die MPH Health Care AG sowohl Risiken als auch Chancen für die Zukunft.

    • Eigenkapital (NAV) der MPH Health Care AG beträgt 194,2 Mio. Euro, was 45,36 Euro je Aktie entspricht; Eigenkapitalquote sinkt leicht auf 92,8 %.
    • Eigenkapital verringerte sich um 30 % von 277,9 Mio. Euro (31.12.2024) auf 194,2 Mio. Euro (30.09.2025); NAV je Aktie sank von 64,90 Euro auf 45,36 Euro.
    • IFRS-Periodenergebnis fiel von 54,5 Mio. Euro (30.09.2024) auf -78,5 Mio. Euro (30.09.2025) aufgrund bilanztechnischer Bewertungen der Beteiligungen.
    • Finanzlage verbessert: Operativer Cash-Flow von 2.156 TEUR und Netto-Cash-Flow von 2.421 TEUR im Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2025.
    • Fair-Value-Verluste durch Kursrückgang der CR Energy AG, die im Juni 2025 Insolvenz beantragte; Kurs fiel von 4,78 Euro auf 0,37 Euro.
    • M1 Kliniken AG steigerte Umsatz und Ergebnis; EBIT im Beauty-Segment um 30 % auf 21,1 Mio. Euro erhöht; Ziel bis 2029: Umsatz im Beauty-Segment auf 200 – 300 Mio. Euro pro Jahr steigern.

    Der Kurs von MPH Health Care lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,525EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,07 % im Minus.


    MPH Health Care

    +3,89 %
    -4,40 %
    -2,52 %
    -2,25 %
    -27,50 %
    +57,47 %
    -29,84 %
    -30,09 %
    -37,94 %
    ISIN:DE000A289V03WKN:A289V0





    Autor
    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
