Rüstungs-Crash war überzogen – Rheinmetall startet Rebound

Geopolitische Spekulationen versetzten die Märkte demnach erneut in Aufruhr. Nach Einschätzung von Strategen fiel die Reaktion jedoch übertrieben aus. JPMorgan-Analyst David Perry sprach von einer klaren "Überreaktion": Der kolportierte Plan sei für weder die Ukraine noch europäische Partner akzeptabel und mache einen zeitnahen Durchbruch unwahrscheinlich. Selbst ein Erfolg eines solchen Ansatzes würde Europa kaum entlasten, sondern könnte die regionale Sicherheitsarchitektur schwächen – und langfristig eher höhere Verteidigungsausgaben erzwingen. Perry erwartet deshalb, dass der Krieg leider bis weit in das Jahr 2026 oder darüber hinaus andauern dürfte.

Turbulenzen im Rüstungssektor: Berichte über neue US-Vermittlungsversuche im Ukraine-Krieg haben am Mittwoch massive Kursverluste bei europäischen Rüstungsaktien ausgelöst. Besonders betroffen waren Rheinmetall, Hensoldt und Renk, die zwischen 7,7 und 5,1 Prozent einbüßten. Auch internationale Schwergewichte wie BAE Systems und Saab gerieten deutlich unter Druck. Auslöser war ein Bericht von Axios, demzufolge die Regierung von Donald Trump an einem neuen 28-Punkte-Plan zur möglichen Beendigung des Ukraine-Kriegs arbeitet. Politico und Reuters meldeten ebenfalls, dass entsprechende Vorschläge Kiew bereits übermittelt worden sein sollen. Am Donnerstag soll Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew eine US-Militärdelegation treffen.

Die Kursbewegungen waren entsprechend heftig: Rheinmetall fiel am Vortag rund sieben Prozent und rutschte erstmals seit einem Jahr leicht unter die 200-Tage-Linie. Auch Hensoldt und Renk liegen inzwischen mehr als ein Drittel unter ihren jüngsten Höchstständen. Am Donnerstag setzen die Titel von Rheinmetall jedoch zum Rebound an, während Renk und Hensoldt nach einer kurzen Erholung erneut ins Minus drehten. Trotz der Verluste bleibt die mittel- bis langfristige Auftragslage der Branche robust, getragen von Modernisierungsprogrammen und sicherheitspolitischen Prioritäten in Europa.

Parallel dazu bewerteten mehrere Analysehäuser die neuen Mittelfristziele Rheinmetalls, die der Konzern auf seinem Kapitalmarkttag vorgestellt hatte. MWB Research hält den ambitionierten Umsatzzielwert von 50 Milliarden Euro bis 2030 – inklusive einer Milliarde Euro jährlich aus Übernahmen – für erreichbar und bestätigte seine Kaufempfehlung mit Kursziel 2.400 Euro. Das Haus verweist auf starke Positionen in den Bereichen Landfahrzeuge, Munition, Luftverteidigung und Raumfahrt, sieht die maritimen Ambitionen jedoch als anspruchsvoller an.

Renk nutzt den Donnerstag dennoch für ein eigenes strategisches Ausrufezeichen. Der bayerische Getriebehersteller stellte auf seinem Capital Markets Day eine neue Langfristplanung vor – und die hat es in sich: Bis 2030 soll sich der Umsatz nahezu verdreifachen. Renk peilt einen konsolidierten Erlös zwischen 2,8 und 3,2 Milliarden Euro an, wohlgemerkt ohne größere Übernahmen.

CEO Alexander Sagel erklärte: "Der Anteil unseres Verteidigungsgeschäfts am Gesamtumsatz des Unternehmens wird bis 2030 entsprechend auf rund 90 Prozent steigen."

Trotz der schwächeren Kursreaktion am Donnerstag hält das Unternehmen an seinen Zielen fest. Die ambitionierten Pläne reihen sich in die Expansionsstrategie von Rheinmetall ein, das erst am Dienstag angekündigt hatte, seinen Umsatz bis 2030 verfünffachen zu wollen. Beide Konzerne profitieren von dauerhaft hohen Verteidigungsbudgets in Europa, wo seit dem russischen Einmarsch 2022 massive Aufrüstungsprogramme laufen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1713,08 € , was eine Steigerung von +4,49% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer