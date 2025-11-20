Berenberg hebt Schott Pharma auf 'Buy' - Ziel 25 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,62 % und einem Kurs von 19,02 auf Tradegate (20. November 2025, 08:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um -0,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,84 %.

Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,74 Mrd..

SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +31,87 %/+70,33 % bedeutet.