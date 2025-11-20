    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSCHOTT Pharma AktievorwärtsNachrichten zu SCHOTT Pharma

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg hebt Schott Pharma auf 'Buy' - Ziel 25 Euro

    • Berenberg stuft Schott Pharma von "Hold" auf "Buy" hoch.
    • Kursziel gesenkt von 27 auf 25 Euro, trotz Upgrade.
    • Positive Branchentrends und Cashflow stärken Kaufempfehlung.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Schott Pharma von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, obwohl das Kursziel von 27 auf 25 Euro gesenkt wurde. Seit dem Rekordhoch aus dem Jahr 2024 habe es bei dem Pharmaverpackungshersteller eine Verkettung unglücklicher Umstände gegeben, schrieb der neu zuständige Analyst Christian Ehmann am Mittwochabend. Die bis 2030 zunehmende Akzeptanz für Abnehmmittel (GLP-1) biete aber einen klaren Umsatzhorizont. Es sei zwar möglich, dass ein erneuerter mittelfristiger Ausblick nochmals für Volatilität sorgt. Sich verbessernde Branchentrends, die Cashflow-Perspektive und eine attraktive Bewertung sprächen aber für eine Kaufempfehlung./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 17:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5

     

    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 25 Euro


