ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Schott Pharma auf 'Buy' - Ziel 25 Euro
- Berenberg stuft Schott Pharma von "Hold" auf "Buy" hoch.
- Kursziel gesenkt von 27 auf 25 Euro, trotz Upgrade.
- Positive Branchentrends und Cashflow stärken Kaufempfehlung.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Schott Pharma von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, obwohl das Kursziel von 27 auf 25 Euro gesenkt wurde. Seit dem Rekordhoch aus dem Jahr 2024 habe es bei dem Pharmaverpackungshersteller eine Verkettung unglücklicher Umstände gegeben, schrieb der neu zuständige Analyst Christian Ehmann am Mittwochabend. Die bis 2030 zunehmende Akzeptanz für Abnehmmittel (GLP-1) biete aber einen klaren Umsatzhorizont. Es sei zwar möglich, dass ein erneuerter mittelfristiger Ausblick nochmals für Volatilität sorgt. Sich verbessernde Branchentrends, die Cashflow-Perspektive und eine attraktive Bewertung sprächen aber für eine Kaufempfehlung./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 17:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,62 % und einem Kurs von 19,02 auf Tradegate (20. November 2025, 08:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um -0,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,84 %.
Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,74 Mrd..
SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +31,87 %/+70,33 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 25 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SCHOTT Pharma - A3ENQ5 - DE000A3ENQ51
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SCHOTT Pharma. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich vermute Sippenhaft wegen Gerresheimer oder Schott's Nähe zur Pharmabranche - siehe Trump's Keule von gestern Abend.🤑