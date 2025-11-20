BERNSTEIN RESEARCH stuft Jungheinrich AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Jungheinrich ist nun der europäische Intralogistik-Favorit des Analysten Philippe Lorrain. Der Kursrutsch im Sommer und die jüngste Seitwärtsphase böten eine gute Einstiegschance, schrieb er am Mittwochabend. Er sieht Jungheinrich explizit auch als gute Alternative für Kion-Anleger, da es dort weniger Luft nach oben gebe./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 20:09 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 20:09 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 32,72EUR auf Tradegate (20. November 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

