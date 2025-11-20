    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJungheinrich AktievorwärtsNachrichten zu Jungheinrich
    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft Jungheinrich AG auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Jungheinrich ist nun der europäische Intralogistik-Favorit des Analysten Philippe Lorrain. Der Kursrutsch im Sommer und die jüngste Seitwärtsphase böten eine gute Einstiegschance, schrieb er am Mittwochabend. Er sieht Jungheinrich explizit auch als gute Alternative für Kion-Anleger, da es dort weniger Luft nach oben gebe./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 20:09 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 20:09 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 32,72EUR auf Tradegate (20. November 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Philippe Lorrain
    Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 45
    Kursziel alt: 44
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft Jungheinrich AG auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Jungheinrich ist nun der europäische Intralogistik-Favorit des Analysten Philippe Lorrain. Der …