BERNSTEIN RESEARCH stuft Jungheinrich AG auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Jungheinrich ist nun der europäische Intralogistik-Favorit des Analysten Philippe Lorrain. Der Kursrutsch im Sommer und die jüngste Seitwärtsphase böten eine gute Einstiegschance, schrieb er am Mittwochabend. Er sieht Jungheinrich explizit auch als gute Alternative für Kion-Anleger, da es dort weniger Luft nach oben gebe./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 20:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 20:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 32,72EUR auf Tradegate (20. November 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 44
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
