JPMORGAN stuft H&M auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für H&M vor den am 29. Januar erwarteten Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 120 auf 123 schwedische Kronen angehoben. Die Einstufung wurde auf "Underweight" belassen. Analystin Georgina Johanan ließ ihre Schätzungen für das Gesamtjahr 2024/25 am Mittwoch in ihrem Ausblick nahezu unverändert. Für das Geschäftsjahr 2025/26 hob sie ihre Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) indes an, um den positiven externen Effekten auf die Bruttomarge besser gerecht zu werden. Sie geht zugleich davon aus, dass die Hälfte dieser positiven Effekte in das Angebot für die Konsumenten reinvestiert werde./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 18:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 16,04EUR auf Tradegate (20. November 2025, 08:27 Uhr) gehandelt.



