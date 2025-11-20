CATL-Crash in Hongkong: Warum der Batterieriese mitten in der KI-Rallye crasht!

Zu den 23 sogenannten Cornerstone-Investoren gehören laut Prospekt Schwergewichte wie Sinopec Hong Kong, die Kuwait Investment Authority und UBS Asset Management. Sie hatten im Zuge des gigantischen Börsengangs im Mai zugegriffen. Damals sammelte CATL in Hongkong umgerechnet rund 4,6 Milliarden US-Dollar ein – die bislang weltweit größte Neuemission des Jahres.

Ein massiver Kurseinbruch erschüttert die Aktie des Batterieriesen CATL: Die in Hongkong gelisteten Papiere sackten am Donnerstag zeitweise um fast 9 Prozent ab, nachdem eine sechsmonatige Verkaufssperre für rund 77,5 Millionen Aktien ausgelaufen war. Frühinvestoren nutzten die neu gewonnene Freiheit prompt für Gewinnmitnahmen und lösten damit den stärksten Tagesverlust seit Monaten aus. Zuletzt lag das Minus noch immer bei über 5,5 Prozent.

Der Abwärtssog erfasste auch die in Shenzhen gelisteten CATL-Aktien, die um knapp drei Prozent nachgaben. Der Hongkonger Hang-Seng-Index rutschte trotz eines starken Starts ins Minus und schloss 0,47 Prozent tiefer, während der CSI 300 auf dem Festland ebenfalls schwächer tendierte.

Obwohl der Batterie-Champion unter Verkaufsdruck stand, blickten viele Anleger dennoch optimistisch auf den Technologiesektor: Überraschend starke Quartalszahlen von Nvidia sorgten in Asien für eine breite Chip-Rallye. Die Aktie des US-Halbleiterkonzerns sprang im nachbörslichen Handel um mehr als 6 Prozent nach oben, nachdem Umsatz und Gewinn die Erwartungen deutlich übertroffen hatten. Zudem stellte CEO Jensen Huang einen noch stärkeren Ausblick in Aussicht und sprach von einer "explosiven" Nachfrage nach den aktuellen Blackwell-Chips.

Die gute Stimmung schwappte vor allem nach Japan über: Der Nikkei 225 schloss 2,65 Prozent höher und der Topix gewann 1,66 Prozent dazu. Das Tech-Schwergewicht SoftBank legte um knapp 2 Prozent zu, zeitweise sogar deutlich mehr. Auch Ausrüster wie Tokyo Electron (plus 5,3 Prozent ) und Lasertec (plus 6,2 Prozent ) profitierten kräftig.

Am japanischen Anleihemarkt setzte sich dagegen der Renditeanstieg fort. Die Rendite 20-jähriger Staatsanleihen kletterte auf den höchsten Stand seit 1999, während die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen den höchsten Stand seit der Finanzkrise erreichte.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



