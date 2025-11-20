XRP rutscht weiter ab – Bitwise startet US-Spot-ETF

XRP setzt die Korrektur auch zur Wochenmitte fort. Mit einem aktuellen Kurs von 2,12 US-Dollar liegt der Token 0,8 Prozent im Minus, auf Siebentagessicht summieren sich die Verluste auf über 15 Prozent (Stand: 9:00 Uhr MEZ). Trotz der Schwäche im Marktumfeld rückt XRP an den Finanzmärkten stärker in den Fokus: Bitwise bringt am Donnerstag seinen neuen Spot-ETF an die New Yorker Börse – ein weiterer Schritt in der jüngsten Flut von Altcoin-ETFs.

Bitwise Asset Management kündigte an, dass sein Bitwise Spot XRP ETF am Donnerstag unter dem Ticker XRP an der NYSE gelistet wird. Die Verwaltungsgebühr von 0,34 Prozent wird auf die ersten 500 Millionen US-Dollar im Fondsvolumen für den ersten Monat erlassen.

"XRP ist aus mehreren Gründen ein faszinierendes Asset," sagte Bitwise-CIO Matt Hougan. "Es läuft seit sehr langer Zeit stabil bei extrem niedrigen Kosten, verarbeitet hohe Transaktionsvolumina und verfügt über eine starke und lebendige Community."

Mit einer Marktkapitalisierung von 127,3 Milliarden US-Dollar zählt XRP derzeit zur globalen Top-3 unter den Nicht-Stablecoins. Laut Bitwise wurden bereits über 4 Milliarden Transaktionen über das Netzwerk abgewickelt – ein Bereich, in dem XRP die etablierten Systeme für den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zunehmend herausfordert.

Der neue Bitwise-Fonds ist das zweite Spot-Produkt in den USA. Erst vergangene Woche startete Canary Capital seinen XRPC-ETF, der bereits 276,8 Millionen US-Dollar Nettozuflüsse verzeichnet.

Auch andere Emittenten stehen bereit: Grayscale hat angekündigt, seinen GXRP-ETF bereits nächsten Montag live zu schalten – zeitgleich mit einem erstmals aufgelegten Dogecoin-ETF. Bloomberg-Analyst James Seyffart erwartet zudem, dass auch Franklin Templetons XRP-ETF am 24. des Monats starten könnte.

Ripple diskutiert radikale Staking-Reform für die XRP-Blockchain

Während XRP stärker ins institutionelle Rampenlicht rückt, denkt Ripple über eine tiefe technische Neuausrichtung der XRP Ledger-Architektur (XRPL) nach. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob native Staking-Mechanismen die Sicherheit und Nützlichkeit des Netzwerks erhöhen könnten – ohne den bisherigen Konsensmechanismus zu gefährden.

Die Debatte wurde durch einen Blogpost von J. Ayo Akinyele, dem Engineering-Chef von RippleX, ausgelöst. Er beschreibt Staking als potenziellen Vorteil für die langfristige Netzwerkteilnahme.

Akinyele betont, dass Staking das XRPL sicherer machen könne, indem es Anreize für Validatoren und Tokenhalter ausgleicht. Allerdings kollidiert der Ansatz mit Grundprinzipien des Netzwerks, insbesondere dem Proof of Association, der auf Vertrauen und Stabilität statt finanziellen Anreizen setzt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



