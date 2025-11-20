Argo Graphene Solutions meldet, dass die Druckfestigkeit von mit Graphen angereichertem Beton laut Prüfung um 11 % über dem Auslegungswert liegt

Vancouver, British Columbia – 20. November 2025 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO | OTCQB: ARLSF | FRANKFURT: 94Y) („Argo“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter innovativer Graphen-Technologien, freut sich, die Ergebnisse seiner 28-tägigen ASTM-Druckfestigkeitsprüfung am ersten Testguss der mit Graphen angereicherten Betonmischung von Argo in Bristol (Tennessee), der ursprünglich am 8. Oktober 2025 angekündigt wurde, bekannt zu geben.

Die Tests wurden von Diversified Materials Testing, LLC mit Sitz in Bristol (Tennessee, USA) durchgeführt und beinhalteten branchenübliche Druckfestigkeitsprüfungen (an den Tagen 7, 21 und 28) an drei Betonplatten mit einem Gesamtvolumen von 12,5 Kubikmetern. Bei den gegossenen Platten handelte es sich um zwei Platten von 20 Fuß mal 30 Fuß auf Bodenniveau und eine Platte von 15 Fuß mal 25 Fuß auf Bodenniveau.

An den 28-tägigen Prüfergebnissen konnte ein Gesamtanstieg der Druckfestigkeit von 11 % an einer auf 4.000 psi ausgelegten Mischung, nämlich 4.449 psi, festgestellt werden. Die Ergebnisse einer 56-tägigen Druckprüfung mit einem Betonzylinder werden, sobald diese abgeschlossen ist, die Auslegungskriterien für das Graphen von Argo voraussichtlich weiter bestätigen. Das Unternehmen wird seine Aktionäre über die Ergebnisse informieren, sobald diese vorliegen.

„Wir sind sehr zufrieden, dass unsere Ergebnisse unserer ersten Testrunde einen 11%igen Anstieg bei einer gegossenen Betonplatte vor Ort bestätigen konnten. Diese Ergebnisse validieren unserer Ansicht nach unsere These und unseren Business Case für mit Graphen angereicherten Beton, wie von der University of Melbourne und Ceylon Graphene getestet. Unsere vor Kurzem in Regina (Saskatchewan) eröffnete Anlage ist eine große Bereicherung für das Unternehmen, denn wir beabsichtigen, unsere Formulierung zu verbessern, während wir uns darum bemühen, ein revolutionäres Produkt auf den Markt zu bringen“, so Scott Smale, CEO von Argo.

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein kanadisches Unternehmen für moderne Werkstoffe, das sich der Entwicklung nachhaltiger, leistungsstarker Lösungen für die Bau- und Agrarindustrie verschrieben hat. Über Tochtergesellschaften wie Argo Green Concrete Solutions Inc. nutzt Argo modernste Graphen-Technologien, um umweltfreundliche Produkte zu entwickeln, die globalen Herausforderungen im Bereich der Erneuerung von Infrastruktur und der Reduzierung von CO2-Emissionen gerecht werden.