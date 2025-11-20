Allane: Wachstumskurs Q3 2025 – Umsatz & Profitabilität steigen
Die Allane Mobility Group erlebte im dritten Quartal 2025 ein beeindruckendes Wachstum, mit einem Umsatzanstieg von 26,9 % und einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses vor Steuern auf 17,5 Mio. Euro.
- Operativer Konzernumsatz der Allane Mobility Group stieg im dritten Quartal 2025 um 26,9 % auf 421,9 Mio. Euro.
- Das Ergebnis vor Steuern (EBT) verbesserte sich deutlich auf 17,5 Mio. Euro.
- Der Konzernvertragsbestand erhöhte sich um 6,3 % auf 152.500 Verträge.
- Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde bestätigt, mit einem erwarteten Vertragsbestand von 150.000 bis 170.000 Verträgen.
- Das Segment Captive Leasing trug maßgeblich zum Umsatz- und Ergebniswachstum bei, mit einem Anstieg des Vertragsbestands um 40,6 %.
- Die Allane SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, größter Anteilseigner ist die Hyundai Capital Bank Europe GmbH.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q3 2025, bei Allane ist am 20.11.2025.
Der Kurs von Allane lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,8250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,76 % im Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,8000EUR das entspricht einem Minus von -0,25 % seit der Veröffentlichung.
-1,51 %
-2,00 %
-2,97 %
-4,85 %
+2,08 %
-20,33 %
-36,20 %
-47,03 %
-51,00 %
