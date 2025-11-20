    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSteyr Motors AktievorwärtsNachrichten zu Steyr Motors

    Mutares raus: Steyr Motors-Aktie bricht ins Bodenlose ein

    Anfang des Jahres feuerte Rüstungsphantasie die Aktie von Steyr an, jetzt knallt sie in den Aktienkeller.

    Für Sie zusammengefasst
    • Steyr-Aktie fällt nach Rüstungsphantasie-Hype.
    • Prognose gesenkt: Umsatz 2025 nur 48-52 Mio. Euro.
    • Mutares verkauft Anteile, erzielt 170 Mio. Euro Gewinn.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Crash - Mutares raus: Steyr Motors-Aktie bricht ins Bodenlose ein
    Foto: Midjourney

    Rüstungswerte sind jetzt auf dem Prüfstand: Nachdem Rheinmetall eine verlustreiche Woche hinter sich hat, gerät auch Steyr Motors ins Visier der Bären. Seit Montag wird die Aktie des Österreichischen Motorenherstellers gnadenlos abverkauft. 

    Von dem großen Hype um die Aktie im März dieses Jahres, als die Papiere intraday auf bis zu 300 Euro hoch gehandelt wurden, ging es geradewegs in den Abgrund. Als die Meme-Verkäufe gestillt waren, konnten sich die Anteilsscheine  im Verlauf des Jahes bei einem Wert von rund 50 Euro konsolidieren.

    Seit Montag zieht es die Aktie von Steyr aber erneut wieder kräftig nach unten. Denn die Rüstungphantasie, die den großen Hype ausgelöst hatte, verblasst angesichts der vom Unternehmen getätigten Aussagen in dieser Woche. 

    Das Unternehmen senkte seine Prognose: Damit brach der Boden um die 50 Euro für die Wertpapiere ein. 

    Denn auf Basis der aktualisierten Einschätzung erwartet der Vorstand von Steyr Motors für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz zwischen 48 und 52 Millionen Euro. Dies entspräche einem Umsatzanstieg von 15 bis 25 Prozent gegenüber dem Geschäftsjahr 2024. Zuvor war allerdings mit einem Anstieg von 40 Prozent gerechnet worden.

    Nach dieser Nachricht kam es zu einem weiterer Schlag für die Aktie am Freitag: Die Beteiligungsgesellschaft Mutares, im Vierten Quartal 2022 in das Unternehmen eingestiegen mit 23 Prozent eingestiegen, veräußerte ihre gesamten Anteile. 

    Man habe mit einem Bruttoerlös von 170 Millionen Euro deutlich über dem ursrüglichen Zielwert des Return of Investment gelegen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
