    Panzergetriebe-Hersteller Renk peilt bis 2030 deutliche Zuwächse an

    Für Sie zusammengefasst
    • Renk plant Umsatzsteigerung auf 2,8-3,2 Mrd. Euro.
    • Operativer Gewinn soll über 20% des Umsatzes liegen.
    • 2023: Umsatz über 1,3 Mrd., Gewinn 210-235 Mio. Euro.
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Panzergetriebe-Hersteller Renk will in den kommenden Jahren deutlich zulegen. Bis 2030 solle der Umsatz auf 2,8 bis 3,2 Milliarden Euro klettern, teilte das im MDax gelistete Rüstungsunternehmen an seinem Kapitalmarkttag am Donnerstag mit. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) soll dann mehr als 20 Prozent des Umsatzes betragen, was einem Ergebnis von mehr als 560 Millionen Euro am unteren Ende der Spanne und mehr als 640 Millionen Euro am oberen Ende der Spanne entspricht. Analysten hatten zuletzt im Schnitt mit etwa 3 Milliarden Euro Umsatz und einem bereinigten operativen Gewinn von 624 Millionen Euro gerechnet.

    Für das laufende Jahr peilt Renk weiterhin einen Umsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro und einen bereinigten operativen Gewinn von 210 bis 235 Millionen Euro an. Bis 2028 soll der Umsatz auf mehr als zwei Milliarden Euro wachsen. Der bereinigte operative Gewinn soll schon 2027 mehr als 300 Millionen Euro erreichen./stw/mis

