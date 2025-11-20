Kingman kündigt drohnengestützte Magnetometermessung auf dem historischen Goldprojekt Mohave und Fertigstellung eines NI 43-101-konformen Berichts an

Vancouver, British Columbia – 20. November 2025 / IRW-Press / Kingman Minerals Ltd. (TSXV: KGS) (OTCQB: KGSSF) (Frankfurt: 47A1) („Kingman“ oder das „Unternehmen“) freut sich, über den aktuellen Stand der Explorationsaktivitäten auf seinem Vorzeigeprojekt, dem Goldprojekt Mohave, unweit von Kingman (Arizona) und der historischen Mine Music Mountain, zu informieren.

Aufgrund des jüngsten Regierungsstillstands in den USA kam es zu Verzögerungen bei der Aufnahme der nächsten Bohrphase des Unternehmens. Diese verwaltungsbedingten Angelegenheiten wurden geklärt und Kingman trieb in der Zwischenzeit alternative Explorationsinitiativen voran, um die Wertschöpfung fortzusetzen und geologische Erkenntnisse über das Konzessionsgebiet zu gewinnen.

Im Rahmen dieser Strategie bemüht sich Kingman derzeit darum, einen Auftragnehmer für die Durchführung einer hochauflösenden drohnengestützten Magnetometermessung über dem gesamten Konzessionsgebiet Rosebud unter Vertrag zu nehmen. Diese moderne, kostengünstige geophysikalische Messung wird eingehende Informationen zu Erzgangsystemen, Verwerfungsstrukturen und wichtigen geologischen Kontaktzonen im Untergrund bereitstellen. Diese Daten sind unentbehrlich, um die Bohrziele genauer einzugrenzen und das gesamte Geomodell des historischen Bezirks zu verbessern.

„Das Projekt Mohave befindet sich in einer der geschichtsträchtigsten Goldregionen Arizonas und wir engagieren uns voll und ganz dafür, das Projekt auszubauen und diesen robusten Goldmarkt zu nutzen, um einen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen“, so Simon Studer, Interims-CEO von Kingman Minerals Ltd. „Während der Stillstand seinen Lauf nimmt, konzentrieren wir uns darauf, unser technisches Verständnis mit größtmöglicher Effizienz zu vertiefen und die aussichtsreichsten Zonen für zukünftige Arbeiten zu ermitteln. Angesichts des jüngsten Bruttoerlöses von 2.112.953 $ ist das Unternehmen gut finanziert.“

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Drohnenmessung in den kommenden Wochen aufgenommen wird; die Ergebnisse werden kurz nach Abschluss erwartet. Die erhobenen Daten werden für die Ausrichtung der nächsten Explorationsphasen von Kingman von entscheidender Bedeutung sein und möglicherweise bisher unerkannte goldhaltige Strukturen auf dem Konzessionsgebiet aufzeigen.