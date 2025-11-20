EPH Group feiert erfolgreichen Börsengang: Start bei 78 EUR!
Die EPH Group AG hat mit ihrem Börsengang in Stuttgart einen bedeutenden Meilenstein erreicht, der neue Chancen im DACH-Raum eröffnet.
- EPH Group AG hat erfolgreich ihren Börsengang an der Börse Stuttgart abgeschlossen, mit einem ersten Schlusskurs von 78 EUR.
- Die Marktkapitalisierung der EPH Group AG beträgt 78 Millionen EUR.
- Das Börsenlisting erhöht die Kapitalmarktsichtbarkeit und stärkt die strategische Positionierung im Hotel- und Tourismussektor im DACH-Raum.
- Das „Land for Equity“-Modell wird durch das Börsenlisting erleichtert, was Akquisitionen mit geringerem Liquiditätseinsatz ermöglicht.
- Die bestehende Projektpipeline umfasst weitere Projekte in Kitzbühel, Burgenland und an bayerischen Seen, die nun konsequenter vorangetrieben werden können.
- CEO Alexander Lühr bezeichnet den Börsengang als bedeutenden Meilenstein und hebt die Unterstützung der Börse Stuttgart hervor.
