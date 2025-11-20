    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSolstice Advanced Materials AktievorwärtsNachrichten zu Solstice Advanced Materials

    Solstice Advanced Materials - Aktie steigt kräftig - 20.11.2025

    Am 20.11.2025 ist die Solstice Advanced Materials Aktie, bisher, um +7,08 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Solstice Advanced Materials Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Solstice Advanced Materials Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 20.11.2025

    Mit einer Performance von +7,08 % konnte die Solstice Advanced Materials Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Solstice Advanced Materials Aktie. Nach einem Plus von +4,32 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 40,00, mit einem Plus von +7,08 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Solstice Advanced Materials Aktie damit um -7,48 % günstiger geworden.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,30 % geändert.

    Solstice Advanced Materials Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,48 %

    Informationen zur Solstice Advanced Materials Aktie

    Es gibt 159 Mio. Solstice Advanced Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,27 Mrd.EUR € wert.

    Solstice Advanced Materials Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Solstice Advanced Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Solstice Advanced Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Solstice Advanced Materials

    +6,50 %
    -0,41 %
    -5,61 %
    ISIN:US83443Q1031WKN:A41NPA



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



