Solstice Advanced Materials - Aktie steigt kräftig - 20.11.2025

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Solstice Advanced Materials Aktie damit um -7,48 % günstiger geworden.

Mit einer Performance von +7,08 % konnte die Solstice Advanced Materials Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Solstice Advanced Materials Aktie. Nach einem Plus von +4,32 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 40,00€, mit einem Plus von +7,08 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,30 % geändert.

Solstice Advanced Materials Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,48 %

Informationen zur Solstice Advanced Materials Aktie

Es gibt 159 Mio. Solstice Advanced Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,27 Mrd.EUR € wert.

Solstice Advanced Materials Aktie jetzt kaufen?

Ob die Solstice Advanced Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Solstice Advanced Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.