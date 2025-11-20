    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Erstbesetzung in kurzer Zeit geglückt

    Kontrast Executive Search Hamburg besetzt operative Management-Spitze bei Logistik-Innovateur

    Hamburg/Köln (ots) - Die Kontrast Personalberatung GmbH hat ein anspruchsvolles
    Executive-Search-Mandat in der Logistik schnell und treffsicher abgeschlossen.
    Für ein wachstumsstarkes, auf digitale Transportoptimierung spezialisiertes
    Logistikunternehmen im Straßengüterverkehr (Name vertraulich) konnte die
    Management-Spitze erstmals besetzt werden - ergänzt um eine zweite
    Top-Level-Rolle für die operative und digitale Weiterentwicklung.

    Innovationsführer mit verdeckter Wachstumsstrategie

    Das Unternehmen gilt intern als Innovateur der Branche: Es digitalisiert
    komplexe Transportketten, verknüpft operative Fernverkehrssteuerung mit
    datengetriebenen Optimierungsmodellen und treibt Automatisierung im
    Tagesgeschäft voran. Strategisch setzt der Auftraggeber auf eine "verdeckte"
    Innovationsstrategie - die Branche soll im sprichwörtlichen Dornröschenschlaf
    bleiben, während Prozesse, IT und Geschäftsmodelle im Hintergrund modernisiert
    werden.

    Schneller Executive Search mit Doppelkompetenz Logistik & IT

    Kontrast übernahm den verdeckten Executive Search von der Marktanalyse über die
    Direct-Search-Strategie bis zur psychologisch fundierten Eignungsdiagnostik.
    Gefordert war eine Doppelkompetenz: tiefes Know-how in Logistik und Transport,
    insbesondere im Fernverkehr Straße, kombiniert mit Erfahrung in IT, Business
    Process Outsourcing und Digitalisierung von Transportprozessen.

    Die Time-to-Shortlist lag bei nur 45 Tagen : In diesem Zeitraum wurde der
    relevante Managementmarkt systematisch identifiziert, Kandidat*innen gezielt
    angesprochen und in mehreren Stufen vorqualifiziert. Nach strukturierten
    Interviews, Referenzchecks und Kundenrunden konnte der Vertrag mit der
    Wunschbesetzung bereits nach 75 Tagen unterzeichnet werden (Time-to-Contract).
    Parallel wurde eine komplementäre Co-Top-Level-Rolle gewonnen, mit Fokus auf
    Prozess-, IT- und operatives Leistungscontrolling.

    "Gerade bei digital getriebenen Transformationsaufgaben im Straßengüterverkehr
    braucht es Führungskräfte, die operative Realität, Datenlogik und
    Logistiksteuerung zusammenbringen", heißt es aus der Geschäftsführung der
    Hamburger Headhunter. "Unsere Kombination aus Branchenkenntnis
    Logistik/Transport und Erfahrung in IT, BPO und Digitalisierung war entscheidend
    - und erklärt, warum wir in kurzer Zeit zwei passende Spitzenkräfte gewinnen
    konnten."

    Pressekontakt:

    Kontrast Personalberatung GmbH
    Dipl.-Kfm. Ingo Scheider
    Banksstraße 6
    20097 Hamburg
    Fon +49 (0)40 76 79 305 - 0
    E-Mail mailto:redaktion@kontrast-gmbh.de
    https://www.kontrast-gmbh.de/

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83091/6162276
    OTS: Kontrast Personalberatung GmbH




