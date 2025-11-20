Erstbesetzung in kurzer Zeit geglückt
Kontrast Executive Search Hamburg besetzt operative Management-Spitze bei Logistik-Innovateur
Hamburg/Köln (ots) - Die Kontrast Personalberatung GmbH hat ein anspruchsvolles
Executive-Search-Mandat in der Logistik schnell und treffsicher abgeschlossen.
Für ein wachstumsstarkes, auf digitale Transportoptimierung spezialisiertes
Logistikunternehmen im Straßengüterverkehr (Name vertraulich) konnte die
Management-Spitze erstmals besetzt werden - ergänzt um eine zweite
Top-Level-Rolle für die operative und digitale Weiterentwicklung.
Innovationsführer mit verdeckter Wachstumsstrategie
Das Unternehmen gilt intern als Innovateur der Branche: Es digitalisiert
komplexe Transportketten, verknüpft operative Fernverkehrssteuerung mit
datengetriebenen Optimierungsmodellen und treibt Automatisierung im
Tagesgeschäft voran. Strategisch setzt der Auftraggeber auf eine "verdeckte"
Innovationsstrategie - die Branche soll im sprichwörtlichen Dornröschenschlaf
bleiben, während Prozesse, IT und Geschäftsmodelle im Hintergrund modernisiert
werden.
Schneller Executive Search mit Doppelkompetenz Logistik & IT
Kontrast übernahm den verdeckten Executive Search von der Marktanalyse über die
Direct-Search-Strategie bis zur psychologisch fundierten Eignungsdiagnostik.
Gefordert war eine Doppelkompetenz: tiefes Know-how in Logistik und Transport,
insbesondere im Fernverkehr Straße, kombiniert mit Erfahrung in IT, Business
Process Outsourcing und Digitalisierung von Transportprozessen.
Die Time-to-Shortlist lag bei nur 45 Tagen : In diesem Zeitraum wurde der
relevante Managementmarkt systematisch identifiziert, Kandidat*innen gezielt
angesprochen und in mehreren Stufen vorqualifiziert. Nach strukturierten
Interviews, Referenzchecks und Kundenrunden konnte der Vertrag mit der
Wunschbesetzung bereits nach 75 Tagen unterzeichnet werden (Time-to-Contract).
Parallel wurde eine komplementäre Co-Top-Level-Rolle gewonnen, mit Fokus auf
Prozess-, IT- und operatives Leistungscontrolling.
"Gerade bei digital getriebenen Transformationsaufgaben im Straßengüterverkehr
braucht es Führungskräfte, die operative Realität, Datenlogik und
Logistiksteuerung zusammenbringen", heißt es aus der Geschäftsführung der
Hamburger Headhunter. "Unsere Kombination aus Branchenkenntnis
Logistik/Transport und Erfahrung in IT, BPO und Digitalisierung war entscheidend
- und erklärt, warum wir in kurzer Zeit zwei passende Spitzenkräfte gewinnen
konnten."
Pressekontakt:
Kontrast Personalberatung GmbH
Dipl.-Kfm. Ingo Scheider
Banksstraße 6
20097 Hamburg
Fon +49 (0)40 76 79 305 - 0
E-Mail mailto:redaktion@kontrast-gmbh.de
https://www.kontrast-gmbh.de/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83091/6162276
OTS: Kontrast Personalberatung GmbH
