Kontrast Executive Search Hamburg besetzt operative Management-Spitze bei Logistik-Innovateur

Hamburg/Köln (ots) - Die Kontrast Personalberatung GmbH hat ein anspruchsvolles

Executive-Search-Mandat in der Logistik schnell und treffsicher abgeschlossen.

Für ein wachstumsstarkes, auf digitale Transportoptimierung spezialisiertes

Logistikunternehmen im Straßengüterverkehr (Name vertraulich) konnte die

Management-Spitze erstmals besetzt werden - ergänzt um eine zweite

Top-Level-Rolle für die operative und digitale Weiterentwicklung.



Innovationsführer mit verdeckter Wachstumsstrategie





Das Unternehmen gilt intern als Innovateur der Branche: Es digitalisiert

komplexe Transportketten, verknüpft operative Fernverkehrssteuerung mit

datengetriebenen Optimierungsmodellen und treibt Automatisierung im

Tagesgeschäft voran. Strategisch setzt der Auftraggeber auf eine "verdeckte"

Innovationsstrategie - die Branche soll im sprichwörtlichen Dornröschenschlaf

bleiben, während Prozesse, IT und Geschäftsmodelle im Hintergrund modernisiert

werden.



Schneller Executive Search mit Doppelkompetenz Logistik & IT



Kontrast übernahm den verdeckten Executive Search von der Marktanalyse über die

Direct-Search-Strategie bis zur psychologisch fundierten Eignungsdiagnostik.

Gefordert war eine Doppelkompetenz: tiefes Know-how in Logistik und Transport,

insbesondere im Fernverkehr Straße, kombiniert mit Erfahrung in IT, Business

Process Outsourcing und Digitalisierung von Transportprozessen.



Die Time-to-Shortlist lag bei nur 45 Tagen : In diesem Zeitraum wurde der

relevante Managementmarkt systematisch identifiziert, Kandidat*innen gezielt

angesprochen und in mehreren Stufen vorqualifiziert. Nach strukturierten

Interviews, Referenzchecks und Kundenrunden konnte der Vertrag mit der

Wunschbesetzung bereits nach 75 Tagen unterzeichnet werden (Time-to-Contract).

Parallel wurde eine komplementäre Co-Top-Level-Rolle gewonnen, mit Fokus auf

Prozess-, IT- und operatives Leistungscontrolling.



"Gerade bei digital getriebenen Transformationsaufgaben im Straßengüterverkehr

braucht es Führungskräfte, die operative Realität, Datenlogik und

Logistiksteuerung zusammenbringen", heißt es aus der Geschäftsführung der

Hamburger Headhunter. "Unsere Kombination aus Branchenkenntnis

Logistik/Transport und Erfahrung in IT, BPO und Digitalisierung war entscheidend

- und erklärt, warum wir in kurzer Zeit zwei passende Spitzenkräfte gewinnen

konnten."



