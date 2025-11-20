BioNxt erhält endgültige Patenterteilung von der Eurasischen Patentorganisation für seine sublinguale Cladribin-Plattform

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 20. November 2025 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BNXT) (OTCQB: BNXTF) (FWB: BXT), ein auf fortschrittliche Arzneimittelverabreichungssysteme spezialisierter Biowissenschaftsinnovator, freut sich, bekannt zu geben, dass die Eurasische Patentorganisation (EAPO) das Patent mit der Nummer 051510 offiziell erteilt hat (Ausgabe am 14. November 2025).

Das Patent umfasst die sublinguale Verabreichung von Krebsmedikamenten zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen und neurodegenerativen Erkrankungen. Dazu zählt auch BNT23001, eine sublinguale Schmelzfilmformulierung von Cladribin zur Behandlung von Multipler Sklerose (MS) und das Leitprodukt von BioNxt. Das Patent gewährt Schutz in allen acht EAPO-Mitgliedstaaten (Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Tadschikistan und Turkmenistan) mit einer Gesamtbevölkerung von mehr als 200 Millionen Menschen. Das Patent ist bis zum 14. Juni 2043 gültig.

Wichtiger Meilenstein für die globale IP-Strategie von BioNxt

„Die Erteilung des eurasischen Patents ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Wertschöpfungs- und Vermarktungsstrategie“, so Hugh Rogers, CEO von BioNxt. „Es ist für BioNxt das erste nationale Patent und es kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, nachdem wir gerade an unserer zweiwöchigen Bioäquivalenzstudie an Großtieren arbeiten. Wir erwarten uns in den kommenden Wochen und Monaten entscheidende Impulse, wie etwa weitere nationale Patenterteilungen, Ergebnisse aus der Tierstudie sowie die Einleitung unserer Bioäquivalenzstudie am Menschen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Meilensteine die laufenden Gespräche mit potenziellen Lizenzpartnern auf regionaler und globaler Ebene entsprechend beschleunigen werden.“

Ausweitung der Patentabdeckung auf globaler Ebene

BioNxt treibt die Patentnationalisierung in wichtigen globalen Pharmamärkten weiter voran, unter anderem auch in der Europäischen Union, wo das Europäische Patentamt (EPA) eine Erteilungsabsichtserklärung herausgegeben und die Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit bestätigt hat. In den Vereinigten Staaten läuft derzeit eine Track-One-Prioritätsanmeldung, parallel dazu werden auch in den Initiativen zur Patentnationalisierung in Kanada, Australien, Neuseeland und Japan Fortschritte erzielt. Zusammen umfassen diese Regionen einige der weltweit größten und fortschrittlichsten Pharmamärkte und bilden für BioNxt die Grundlage für seine Initiativen zur Vermarktung und Partnersuche.