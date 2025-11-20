Wirtschaft
Dax startet freundlich - Anleger reagieren auf Nvidia-Zahlen
Foto: Anzeigetafel in der Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 23.375 Punkten berechnet und damit 0,9 Prozent über dem Schlussniveau von Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Infineon und Rheinmetall, am Ende Daimler Truck, BASF und Symrise.
Zum Handelsstart reagierten die Anleger vor allem auf die Zahlen von Nvidia vom Vortag. "Q3 war das bislang beste Quartal in der Unternehmenshistorie von Nvidia.", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Nvidia gebe dem Markt die KI-Zuversicht zurück. "Und nimmt damit einen Teil der zuletzt stark angestiegenen Angst vor einer KI-Blase aus dem Markt."
Mit dem Rückenwind von Nvidia habe der Dax jetzt die Chance, seine Verlustserie von fünf Rückgängen in Folge zu beenden, so Altmann. Eine noch längere Negativ-Serie gab es zuletzt im Juni dieses Jahres mit sechs negativen Tagen am Stück.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1516 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8684 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 63,86 US-Dollar; das waren 35 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Erdman schrieb 17.11.25, 15:30
Ist ein KGV von 65 nicht viel zu hoch?
Trapos schrieb 14.11.25, 07:12
Irgend wie liest es sich als hat man gestern Abend einen Put gekauft und jetzt schaut es zuminderst momentan nicht so gut aus.
Profi2000 schrieb 05.11.25, 11:35
richtig, eng für dich wird es aber wenn ich bei SE einsteige, das ist dann der Zeitpunkt wo die Aktie dreht. Natürlich nach unten.
