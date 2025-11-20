Milliardenaufträge geben Rheinmetall und Co. Schub

Der Konzernverbund KNDS , Hersteller des neuen Leopard 2 A8, soll der Bundeswehr knapp 200 Kampfpanzer liefern. Die ersten 18 Fahrzeuge sollen "sehr schnell" bereitstehen, weitere 105 wurden bereits 2024 bestellt. Die Auslieferung dieser insgesamt 123 Leopard 2 A8, deren Gesamtpreis bei über 3,4 Milliarden Euro liegt, soll bis 2030 abgeschlossen sein.

Die Bundesregierung zündet die nächste Stufe ihrer milliardenschweren Aufrüstung – und die deutsche Industrie spürt den Rückenwind. Nur wenige Tage nach den Großaufträgen für Airbus und Hensoldt kommen nun KNDS und Rheinmetall zum Zug.

Für das kommende Jahr bereitet das Verteidigungsministerium eine Vorlage für zusätzliche 75 Stück vor. KNDS Deutschland ist der Generalunternehmer für die Entwicklung und den Bau des Panzers. Wichtige Zulieferer sind Rheinmetall für die Hauptwaffe (120-mm-Glattrohrkanone) und Munition. Renk für die Getriebe. EuroTrophy (eine Tochtergesellschaft des israelischen Herstellers Rafael) für das serienmäßige abstandsaktive Schutzsystem "Trophy". Hensoldt Optronics (Wärmebildgerät und Laserentfernungsmesser) und die MTU-Tochter von Rolls-Royce Power Systems für die Motoren.

In politischen Kreisen heißt es, dass weitere Projekte für Munition, Drohnenabwehr und gepanzerte Fahrzeuge geplant seien. Für die Industrie bedeutet das einen möglichen Milliardenregen, der sich über die gesamte Lieferkette erstreckt – vom Elektronikspezialisten bis zum Panzergetriebehersteller.

Der neue Leopard 2 A8, ausgestattet mit verbessertem Schutz, digitalisiertem Gefechtsmanagement und dem Hard-Kill-Abwehrsystem des israelischen Herstellers Rafael, gilt als Schlüsselprojekt der modernisierten Bundeswehr. Verteidigungsminister Boris Pistorius spricht von "unverzichtbaren Systemen", die das Rückgrat zukünftiger Operationen bilden sollen.

Ökonomen sehen in der neuen Welle von Rüstungsaufträgen einen potenziellen Konjunkturschub, der ab dem laufenden Quartal spürbar werden könnte. Anders als klassische Infrastrukturprojekte, die sich oft in jahrelangen Planungsverfahren verlieren, lassen sich Verteidigungsprogramme deutlich schneller umsetzen. Die Deutsche Bank spricht von einem möglichen "Zuckerrausch der Konjunktur", getragen von rasch produzierbaren Rüstungsgütern.

Die Börse reagiert am Donnerstag teilweise positiv auf die neuen Ankündigungen. Die Aktien von Rheinmetall schnellten im Nachmittagshandel um 4,1 Prozent hoch und erholen sich damit etwas vom Kurseinbruch am Vortag. Airbus (+1,9%) und Hensoldt (+2,1%) notierten ebenfalls fester. Titel von Renk hingegen bauten ihre Verluste aus und verloren weitere 2,5 Prozent an Wert.

Während Deutschland jahrelang zögerte, wird nun auf breiter Front aufgerüstet – militärisch und wirtschaftlich. Die Bundesregierung plant, große Teile des 100-Milliarden-Euro-Sondervermögens sowie zusätzliche Haushaltsmittel in konkrete Programme zu lenken. Das Ziel: Die Bundeswehr innerhalb weniger Jahre NATO-fit machen.

Für die deutsche Wirtschaft bietet dieser Rüstungsboom eine seltene Chance, in einer Zeit schwacher Industriekonjunktur neue Impulse zu setzen. Der größte Verteidigungsauftragsschub der jüngeren Geschichte kann Fahrt aufnehmen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion