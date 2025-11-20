De.mem trumpft mit weiterer Übernahme im Goldsektor auf

De.mem, der internationale Anbieter von dezentralen Wasseraufbereitungssystemen und Membrantechnologie, setzt seinen Expansionskurs fort. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte das Unternehmen mit Hauptsitz in Australien zwei Firmen auf dem stark fragmentierten australischen Markt zugekauft. Mit der nun Mitte Oktober verkündeten Übernahme von Core Chemicals folgt De.mem seiner bewährten Strategie und erhöht damit die Präsenz im stark wachsenden Goldminensektor.

Die in Westaustralien ansässige Core Chemicals ist ein Anbieter von Spezialchemikalien und Dienstleistungen für den dortigen Goldminensektor. Die Produkte des Unternehmens helfen Goldminenkunden, die Goldextraktion zu maximieren und winzige Goldfragmente aus dem Raffinationsabfallstrom zurückzugewinnen.

Core Chemicals ist noch ein recht junges Unternehmen, das 2022 von einem in der Branche sehr erfahrenen Firmenchef Kit Chia gegründet und somit schnell erfolgreich wurde. „De.mem ist der perfekte Partner, um unser Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben und es uns zu ermöglichen, unser Kundenserviceangebot zu erweitern. Wir freuen uns darauf, das gemeinsame Geschäft in unserer Region und darüber hinaus weiter auszubauen“, so Chia nach der Bekanntgabe der Transaktion.

Core Chemicals bedient bisher 18 Kunden aus dem Goldminensektor Westaustraliens mit wachsenden Umsätzen auf wiederkehrender Basis. Für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025 erzielt das Unternehmen etwa 4 Mio. AUD Umsatz und rund 730.000 AUD Gewinn vor Steuern.

Durch den Zusammenschluss ergibt sich ein pro-forma (d. h. aufaddiert für De.mem und Core Chemicals) bereinigtes EBITDA von 1,6 Mio. AUD für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025. De.mem‘s Firmenchef Andreas Kröll zeigt sich begeistert vom Potenzial des künftig eng verwobenen De.mem-Core-Chemicals-Unternehmen. „Gemeinsam werden wir in der Lage sein, australischen Goldminenkunden ein echtes One-Stop-Shop-Angebot für Wasseraufbereitungsprodukte, Chemikalien und Dienstleistungen zu bieten“, erklärt Kröll einen entscheidenden Vorteil der Übernahme.

Erhebliche Vorteile durch Übernahme

Aber der Erwerb von Core Chemicals bringt weitere Vorteile für die De.mem-Gruppe. Zu erwähnen sind die bedeutenden Cross-Selling-Möglichkeiten. Denn die Produkte von Core Chemicals ergänzen das De.mem-Portfolio und werden nun ebenfalls den bestehenden 15 Goldminenkunden von De.mem angeboten und somit zur Verfügung stehen. Im Gegenzug wird das diversifizierte Produktangebot von De.mem den bestehenden Goldminenkunden von Core Chemicals angeboten. Über ihre bestehenden Aktivitäten in Perth beliefert De.mem bereits mehrere Goldminenkunden in Westaustralien mit Spezialchemikalien wie z. B. Entkalkungsmitteln sowie mit Wasser- und Abwasseraufbereitungsdienstleistungen.