Grünes Licht bei Lungenkrebs-Medikament: Bayer-Aktie erholt sich!

Bayer hat von der amerikanischen Arzneimittelbehörde die Zulassung für das Lungenkrebs-Medikament Hyrnuo erhalten. Das Medikament wurde bislang an 70 Patienten getestet und wirkte bei 71 Prozent der getesteten Patienten. Das Mittel mit dem Markennamen Hyrnuo sei für Patienten mit nicht kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) zugelassen worden, bei denen Mutationen das HER2-Protein betreffen und deren Erkrankung trotz vorheriger Behandlungen fortgeschritten sei, teilte die FDA mit.



Das oral einzunehmende Medikament gehört zur Klasse der Kinase-Hemmer, die das Wachstum von Krebszellen blockieren. Der monatliche Listenpreis für Hyrnuo liegt bei 24.000 US-Dollar. Die Zulassung stützt sich auf Studien mit insgesamt 70 Patienten, die Hyrnuo nach vorherigen Krebsbehandlungen erhielten. Bei 71 Prozent von ihnen wirkte das Medikament – die Tumore schrumpften oder verschwanden.



In einer Untergruppe von 52 Patienten, die bereits HER2-gerichtete Therapien erhalten hatten, war die Behandlung bei 38 Prozent erfolgreich. Bayer-Manager Chandrasekhar Goda erklärte, dass die Zulassung eine willkommene Ergänzung im Behandlungsspektrum sei. Mit der Zulassung verschärft sich damit der Wettbewerb auf dem Markt für für Patienten mit nicht kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC): Neben Boehringer Ingelheims Hernexeos, das im August zur Behandlung einer ähnlichen Form von Lungenkrebs zugelassen wurde, konkurriert Hyrnuo auch mit AbbVies Emrelis sowie den etablierten Therapien Keytruda von Merck und Tagrisso von AstraZeneca. NSCLC ist mit 80 bis 85 Prozent aller Fälle die häufigste Form von Lungenkrebs.Die Aktie von Bayer hat in den letzten Tagen einen Absturz erlebt und sank um fast 9 Prozent. Heute zeigte sie sich bisher (12:00 MEZ) erholt, ist leicht im Plus und wird derzeit mit 27,06 Euro bewertet. Im bisherigen Jahresverlauf ist sie mit mehr als 39 Prozent stark im Plus.Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

