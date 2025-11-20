    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Intel Aktie steigt auf 31,17€ - 20.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Intel Aktie bisher um +2,36 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

    Intel Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.11.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von +2,36 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,78 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Intel Aktie. Nach einem Plus von +2,78 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 31,17. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Intel über einen Zuwachs von +44,65 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um -4,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,07 %. Im Jahr 2025 gab es für Intel bisher ein Plus von +61,74 %.

    Intel Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,56 %
    1 Monat -3,07 %
    3 Monate +44,65 %
    1 Jahr +35,09 %

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 148,87 Mrd. € wert.

    Intel Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    +2,41 %
    -4,56 %
    -3,07 %
    +44,65 %
    +35,09 %
    +6,26 %
    -18,97 %
    -3,36 %
    +1.479,79 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681



