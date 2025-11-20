Micron Technology Aktie mit Kurssprung +4,49 % - 20.11.2025

Die Micron Technology Aktie notiert aktuell bei 204,80€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,49 % zugelegt, was einem Anstieg von +8,80 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Micron Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,67 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 204,80€, mit einem Plus von +4,49 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Micron Technology Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um -3,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,39 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Micron Technology +148,79 % gewonnen.

Micron Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,66 % 1 Monat +17,39 % 3 Monate +98,40 % 1 Jahr +122,04 %

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 230,05 Mrd. € wert.

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.