    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicron Technology AktievorwärtsNachrichten zu Micron Technology

    Besonders beachtet!

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Micron Technology Aktie mit Kurssprung +4,49 % - 20.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Micron Technology Aktie bisher um +4,49 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Micron Technology Aktie.

    Besonders beachtet! - Micron Technology Aktie mit Kurssprung +4,49 % - 20.11.2025
    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.

    Micron Technology Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 20.11.2025

    Die Micron Technology Aktie notiert aktuell bei 204,80 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,49 % zugelegt, was einem Anstieg von +8,80  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Micron Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,67 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 204,80, mit einem Plus von +4,49 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Micron Technology Inc!
    Short
    254,06€
    Basispreis
    1,93
    Ask
    × 11,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    216,31€
    Basispreis
    1,92
    Ask
    × 10,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Micron Technology Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um -3,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,39 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Micron Technology +148,79 % gewonnen.

    Micron Technology Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,66 %
    1 Monat +17,39 %
    3 Monate +98,40 %
    1 Jahr +122,04 %

    Informationen zur Micron Technology Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 230,05 Mrd. € wert.

    Micron Technology Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Micron Technology

    +3,67 %
    -3,66 %
    +17,39 %
    +98,40 %
    +122,04 %
    +258,64 %
    +296,57 %
    +1.273,66 %
    +1.240,72 %
    ISIN:US5951121038WKN:869020



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Micron Technology Aktie mit Kurssprung +4,49 % - 20.11.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Micron Technology Aktie bisher um +4,49 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Micron Technology Aktie.