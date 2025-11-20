    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMP Materials Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu MP Materials Registered (A)

    Milliardenmarkt für Magneten

    Seltene-Erden-Aktie im Höhenflug: Der nächste Push könnte von Apple kommen!

    MP Materials steigt rasant und zählt zu den Top-Performern des Jahres. Goldman Sachs sieht weiteres Potenzial durch staatliche Preisgarantien, vertikale Integration und die strategische Rolle in der US-Lieferkette.

    Für Sie zusammengefasst
    • MP Materials: Top-Performer mit 275% Kurssteigerung.
    • Goldman Sachs sieht 30% Potenzial auf 77 USD pro Aktie.
    • Partnerschaft mit USA sichert Mindestpreise und Wachstum.
    Milliardenmarkt für Magneten - Seltene-Erden-Aktie im Höhenflug: Der nächste Push könnte von Apple kommen!
    Foto: DALL-E

    Goldman Sachs rechnet mit einem anhaltenden Höhenflug der Aktie von MP Materials. Die Bank empfiehlt das Seltenerdmetall-Unternehmen zum Kauf. Das zwölfmonatige Kursziel liegt bei 77 US-Dollar pro Aktie und entspricht einem möglichen Anstieg von über 30 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag. Die Aktie ist seit Jahresbeginn bereits um 275 Prozent gestiegen.

    MP Materials Registered (A)

    -9,06 %
    +8,49 %
    -20,17 %
    -2,09 %
    +230,59 %
    +212,38 %
    ISIN:US5533681012WKN:A2QHVL

    Analyst Brian Lee hob die besondere Stellung des Konzerns hervor: MP ist der größte Produzent Seltener Erden in der westlichen Hemisphäre und konzentriert sich vor allem auf Neodym-Praseodym-Oxid, das als Schlüsselrohstoff für Magnete in Elektronikgeräten benötigt wird. Lee schrieb:

    Wir glauben, dass die durch eine Partnerschaft mit der US-Regierung beschleunigte Expansion von MP in die Raffination und Magnetproduktion das Unternehmen strategisch als wichtigen Bestandteil der Lieferkette positionieren wird.

    Er betonte, dass die Raffination und Magnetproduktion laut Angaben der EIA im Jahr 2024 zu 90 bis 95 Prozent von chinesischen Produzenten kontrolliert werde.

    Goldman Sachs erwartet, dass MP durch die vertikale Integration deutlich höhere Umsätze und steigende Margen erzielen wird. Die Partnerschaft mit der US-Regierung gilt dabei als zentraler Baustein. Das Verteidigungsministerium garantiert MP über zehn Jahre einen Mindestpreis von einhundertzehn US-Dollar pro Kilogramm Neodym-Praseodym-Oxid. Lee erklärte:

    Die Partnerschaft bietet MP einen Mindestpreis und verringert damit das Risiko von Schwankungen bei den Rohstofferlösen.

    Gleichzeitig ermögliche die Vereinbarung eine Teilnahme an möglichen Preissteigerungen, was laut Unternehmen "garantierte Mindestpreise mit unbegrenztem Aufwärtspotenzial" bedeute.

    Lee verwies außerdem auf die "Mine-to-Magnet"-Strategie des Unternehmens. Die vertikale Integration könne erheblichen Wert freisetzen, da MP nicht nur fördert, sondern künftig auch verarbeitet und fertigt. Ein weiterer Wachstumstreiber könnte eine eigene Recyclinganlage sein, mit der MP Magnetmaterial für Apple herstellen will.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
