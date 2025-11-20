Seltene-Erden-Aktie im Höhenflug: Der nächste Push könnte von Apple kommen!

Goldman Sachs rechnet mit einem anhaltenden Höhenflug der Aktie von MP Materials. Die Bank empfiehlt das Seltenerdmetall-Unternehmen zum Kauf. Das zwölfmonatige Kursziel liegt bei 77 US-Dollar pro Aktie und entspricht einem möglichen Anstieg von über 30 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag. Die Aktie ist seit Jahresbeginn bereits um 275 Prozent gestiegen.

Analyst Brian Lee hob die besondere Stellung des Konzerns hervor: MP ist der größte Produzent Seltener Erden in der westlichen Hemisphäre und konzentriert sich vor allem auf Neodym-Praseodym-Oxid, das als Schlüsselrohstoff für Magnete in Elektronikgeräten benötigt wird. Lee schrieb:

Wir glauben, dass die durch eine Partnerschaft mit der US-Regierung beschleunigte Expansion von MP in die Raffination und Magnetproduktion das Unternehmen strategisch als wichtigen Bestandteil der Lieferkette positionieren wird.

Er betonte, dass die Raffination und Magnetproduktion laut Angaben der EIA im Jahr 2024 zu 90 bis 95 Prozent von chinesischen Produzenten kontrolliert werde.

Goldman Sachs erwartet, dass MP durch die vertikale Integration deutlich höhere Umsätze und steigende Margen erzielen wird. Die Partnerschaft mit der US-Regierung gilt dabei als zentraler Baustein. Das Verteidigungsministerium garantiert MP über zehn Jahre einen Mindestpreis von einhundertzehn US-Dollar pro Kilogramm Neodym-Praseodym-Oxid. Lee erklärte:

Die Partnerschaft bietet MP einen Mindestpreis und verringert damit das Risiko von Schwankungen bei den Rohstofferlösen.

Gleichzeitig ermögliche die Vereinbarung eine Teilnahme an möglichen Preissteigerungen, was laut Unternehmen "garantierte Mindestpreise mit unbegrenztem Aufwärtspotenzial" bedeute.

Lee verwies außerdem auf die "Mine-to-Magnet"-Strategie des Unternehmens. Die vertikale Integration könne erheblichen Wert freisetzen, da MP nicht nur fördert, sondern künftig auch verarbeitet und fertigt. Ein weiterer Wachstumstreiber könnte eine eigene Recyclinganlage sein, mit der MP Magnetmaterial für Apple herstellen will.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



