Arm Holdings Aktie mit starker Tagesperformance - 20.11.2025

Die Arm Holdings Aktie notiert aktuell bei 124,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,20 % zugelegt, was einem Anstieg von +5,00 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,19 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Arm Holdings Aktie. Nach einem Plus von +1,19 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 124,00€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Arm Holdings einen Gewinn von +8,36 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arm Holdings Aktie damit um -3,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,49 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Arm Holdings einen Anstieg von +1,97 %.

Arm Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,42 % 1 Monat -13,49 % 3 Monate +8,36 % 1 Jahr -1,89 %

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 132,41 Mrd. € wert.

Arm Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.