Zcash schießt in die Top 10 – Diese Treasury-Firma kauft massiv nach

Zcash (ZEC) erlebt derzeit eine atemberaubende Rallye, wie man sie im Kryptomarkt nur selten sieht. Während Bitcoin und Ethereum unter starkem Abgabedruck stehen, klettert der Privacy-Coin ZEC immer weiter – und zieht dabei institutionelle Anleger an, die ihre Bestände aggressiv ausbauen. Besonders im Fokus steht Cypherpunk Technologies, ein von Winklevoss Capital unterstütztes Unternehmen, das in rasantem Tempo ZEC akkumuliert.

Zcash notiert aktuell bei rund 682 US-Dollar, einem Tagesplus von 15,5 Prozent. Auf Wochensicht beträgt der Zuwachs beeindruckende 31 Prozent (Stand: 12:30 Uhr MEZ). Damit hat sich der Coin unter die 10 größten Kryptowährungen ohne Stablecoins geschoben – ein bemerkenswerter Sprung, wenn man bedenkt, dass ZEC seit Anfang September mehr als 15-mal im Kurs gestiegen ist.

Auf Monatssicht steht ZEC sogar 175 Prozent im Plus; seit Jahresbeginn liegt der Anstieg bei über 1.500 Prozent. Der Coin hat mehrfach die Marke von 700 US-Dollar überschritten, bleibt jedoch volatil und zeigt ausgeprägte Kursschwankungen. Trotz des Anstiegs ist Zcash noch weit von seinem Allzeithoch bei 3.191 US-Dollar aus dem Jahr 2016 entfernt.

Cypherpunk Technologies stockt massiv auf – Gesamtbestand steigt auf 233.644 ZEC

Für zusätzlichen Rückenwind sorgt ein klarer institutioneller Kaufimpuls. Cypherpunk Technologies gab am Mittwoch bekannt, weitere 29.869,29 ZEC für 18 Millionen US-Dollar erworben zu haben – zu einem Durchschnittspreis von 602,63 US-Dollar pro Coin.

Zusammen mit der Erstinvestition von 203.775,27 ZEC hält das Unternehmen nun insgesamt 233.644,56 ZEC zu einem Durchschnittspreis von 291,04 US-Dollar. Das entspricht 1,43 Prozent des gesamten ZEC-Bestands. Der Marktwert der Treasury übersteigt inzwischen 146 Millionen US-Dollar.

Zudem plant Cypherpunk laut eigener Aussage, den Bestand weiter hochzufahren – bis mindestens 5 Prozent des zirkulierenden Gesamtangebots erreicht sind.

Warum ausgerechnet jetzt? Privatsphäre als Fluchtpunkt im Mainstream-Bitcoin-Zeitalter

Analysten führen den jüngsten ZEC-Boom unter anderem auf eine zunehmende Skepsis innerhalb der Krypto-Community gegenüber Bitcoin zurück. Die wachsende institutionelle Beteiligung – etwa durch Bitcoin-ETFs – macht BTC immer transparenter und leichter überwachbar.

Zcash dagegen bietet mithilfe von Zero-Knowledge-Proofs vollständig verschlüsselbare Transaktionen. Rund 30 Prozent des gesamten ZEC-Angebots befinden sich inzwischen in sogenannten Shielded Pools, was die aktiv verfügbare Menge reduziert und potenziell für Preisdruck sorgt.

Galaxy-Digital-Analyst Will Owens bringt es auf den Punkt: Bitcoin sei durch ETFs "stärker intermediär, aber nicht privater", während Zcash als "verschlüsseltes Bitcoin" gelte – ein Narrativ, das in Zeiten umfassender On-Chain-Analyse immer mehr Zuspruch findet.

Prominente Unterstützer: Winklevoss-Brüder und Arthur Hayes

ZEC erhält zudem prominente Rückendeckung. Die von den Winklevoss-Zwillingen unterstützte Cypherpunk Technologies hat ihre ZEC-Treasury erst vor wenigen Wochen enthüllt. Mit Khing Oei und Will McEvoy holte das Unternehmen zwei profilierte Investorengrößen an Bord.

Arthur Hayes, Mitgründer von BitMEX und einer der bekanntesten Verfechter privater Kryptowährungen, sieht Zcash in der "Short-Term-Zone" Richtung 1.000 US-Dollar. Seine jüngsten Wallet-Bewegungen – darunter der Transfer großer ETH-Bestände zu institutionellen Handelsplattformen – haben Spekulationen entfacht, dass er seine eigene ZEC-Position ausbauen könnten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





