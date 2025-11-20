Mit eBay Live startet eine neue Ära des Online-Shoppings - und das legendäre Auktionsgefühl kehrt zurück (FOTO)

Dreilinden/ Berlin (ots) -



- eBay Live ( http://www.ebay.de/ebaylive ), das neue interaktive

Shopping-Format von eBay, startet in Deutschland offiziell am 29. November

2025 auf der Comic Con Stuttgart.

- Zum Start sind die Kategorien Sammeln & Seltenes und Kleidung & Accessoires

verfügbar, weitere Kategorien folgen 2026.

- Ab 10:00 Uhr streamen ausgewählte Händler*innen über eBay

Live-Shopping-Sessions direkt von der Comic Con Stuttgart.



eBay kündigt heute den Start von eBay Live (https://www.ebay.de/ebaylive) in

Deutschland an, einer neuen Shopping-Plattform auf dem Online-Marktplatz.

Käufer*innen können hier in Echtzeit kuratierte Events verfolgen, die von

Händler*innen, Marken und Influencer*innen präsentiert werden. Die Plattform

ermöglicht es, Produkte interaktiv zu entdecken, zu ersteigern oder sofort zu

kaufen.





Als einer der ersten Anbieter etabliert eBay das Live-Shopping-Format imdeutschen Markt und prägt damit, wie sich dieser neue globale Commerce-Trendhierzulande entwickelt. In den USA und in Großbritannien ist eBay Live bereitserfolgreich gestartet.Die Geschäftsführerin von eBay in Deutschland, Dr. Saskia Meier-Andrae, erklärtden Trend: "KI macht Shopping smarter - aber guter Handel muss menschlichbleiben. Die Zukunft gehört Plattformen, die Gaming, Storytelling, sozialeInteraktion und Shopping zu einem nahtlosen Erlebnis verbinden. eBay Live zeigtdeutlich, dass Technologie, Community und Vertrauen zusammengehören."Mit eBay Live kehrt eBay zu seinen Wurzeln zurück, zu dem legendärenAuktionsgefühl, das Millionen Nutzer*innen mit Spannung, Gemeinschaft und demNervenkitzel des Bietens verbinden. Nun bringt eBay dieses Erlebnis in ein neuesZeitalter: live, interaktiv und in Echtzeit.Start auf der Comic Con StuttgartDer offizielle Launch von eBay Live in Deutschland findet am 29. November 2025auf der Comic Con Stuttgart statt. eBay ist dort an zwei Tagen mit einem eigenenStand (Nr. 10G40, Halle 10) vertreten, an dem renommierte eBay Händler*innen anbeiden Tagen ab 10:00 Uhr mehrere Live-Shopping-Sessions direkt von der Messestreamen. Der erste Händler im Live-Stream wird Jannik Alfter sein, Inhaber vonCrocus Cards, der bei eBay ein breites Sortiment an Trading Card Games anbietet,darunter Einzelkarten, gegradete Karten und originalverpackte Produkte. Erverkauft live eine kuratierte Auswahl aus dem Bereich Pokémon.Bereits jetzt - noch vor der Comic Con - kann das neue Format bei ausgewählteneBay-Händler*innen in den Kategorien Sammeln & Seltenes und Kleidung &Accessoires getestet werden.