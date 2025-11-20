Mit eBay Live startet eine neue Ära des Online-Shoppings - und das legendäre Auktionsgefühl kehrt zurück (FOTO)
Dreilinden/ Berlin (ots) -
- eBay Live ( http://www.ebay.de/ebaylive ), das neue interaktive
Shopping-Format von eBay, startet in Deutschland offiziell am 29. November
2025 auf der Comic Con Stuttgart.
- Zum Start sind die Kategorien Sammeln & Seltenes und Kleidung & Accessoires
verfügbar, weitere Kategorien folgen 2026.
- Ab 10:00 Uhr streamen ausgewählte Händler*innen über eBay
Live-Shopping-Sessions direkt von der Comic Con Stuttgart.
eBay kündigt heute den Start von eBay Live (https://www.ebay.de/ebaylive) in
Deutschland an, einer neuen Shopping-Plattform auf dem Online-Marktplatz.
Käufer*innen können hier in Echtzeit kuratierte Events verfolgen, die von
Händler*innen, Marken und Influencer*innen präsentiert werden. Die Plattform
ermöglicht es, Produkte interaktiv zu entdecken, zu ersteigern oder sofort zu
kaufen.
- eBay Live ( http://www.ebay.de/ebaylive ), das neue interaktive
Shopping-Format von eBay, startet in Deutschland offiziell am 29. November
2025 auf der Comic Con Stuttgart.
- Zum Start sind die Kategorien Sammeln & Seltenes und Kleidung & Accessoires
verfügbar, weitere Kategorien folgen 2026.
- Ab 10:00 Uhr streamen ausgewählte Händler*innen über eBay
Live-Shopping-Sessions direkt von der Comic Con Stuttgart.
eBay kündigt heute den Start von eBay Live (https://www.ebay.de/ebaylive) in
Deutschland an, einer neuen Shopping-Plattform auf dem Online-Marktplatz.
Käufer*innen können hier in Echtzeit kuratierte Events verfolgen, die von
Händler*innen, Marken und Influencer*innen präsentiert werden. Die Plattform
ermöglicht es, Produkte interaktiv zu entdecken, zu ersteigern oder sofort zu
kaufen.
Anzeige
Präsentiert von
Als einer der ersten Anbieter etabliert eBay das Live-Shopping-Format im
deutschen Markt und prägt damit, wie sich dieser neue globale Commerce-Trend
hierzulande entwickelt. In den USA und in Großbritannien ist eBay Live bereits
erfolgreich gestartet.
Die Geschäftsführerin von eBay in Deutschland, Dr. Saskia Meier-Andrae, erklärt
den Trend: "KI macht Shopping smarter - aber guter Handel muss menschlich
bleiben. Die Zukunft gehört Plattformen, die Gaming, Storytelling, soziale
Interaktion und Shopping zu einem nahtlosen Erlebnis verbinden. eBay Live zeigt
deutlich, dass Technologie, Community und Vertrauen zusammengehören."
Mit eBay Live kehrt eBay zu seinen Wurzeln zurück, zu dem legendären
Auktionsgefühl, das Millionen Nutzer*innen mit Spannung, Gemeinschaft und dem
Nervenkitzel des Bietens verbinden. Nun bringt eBay dieses Erlebnis in ein neues
Zeitalter: live, interaktiv und in Echtzeit.
Start auf der Comic Con Stuttgart
Der offizielle Launch von eBay Live in Deutschland findet am 29. November 2025
auf der Comic Con Stuttgart statt. eBay ist dort an zwei Tagen mit einem eigenen
Stand (Nr. 10G40, Halle 10) vertreten, an dem renommierte eBay Händler*innen an
beiden Tagen ab 10:00 Uhr mehrere Live-Shopping-Sessions direkt von der Messe
streamen. Der erste Händler im Live-Stream wird Jannik Alfter sein, Inhaber von
Crocus Cards, der bei eBay ein breites Sortiment an Trading Card Games anbietet,
darunter Einzelkarten, gegradete Karten und originalverpackte Produkte. Er
verkauft live eine kuratierte Auswahl aus dem Bereich Pokémon.
Bereits jetzt - noch vor der Comic Con - kann das neue Format bei ausgewählten
eBay-Händler*innen in den Kategorien Sammeln & Seltenes und Kleidung &
Accessoires getestet werden.
deutschen Markt und prägt damit, wie sich dieser neue globale Commerce-Trend
hierzulande entwickelt. In den USA und in Großbritannien ist eBay Live bereits
erfolgreich gestartet.
Die Geschäftsführerin von eBay in Deutschland, Dr. Saskia Meier-Andrae, erklärt
den Trend: "KI macht Shopping smarter - aber guter Handel muss menschlich
bleiben. Die Zukunft gehört Plattformen, die Gaming, Storytelling, soziale
Interaktion und Shopping zu einem nahtlosen Erlebnis verbinden. eBay Live zeigt
deutlich, dass Technologie, Community und Vertrauen zusammengehören."
Mit eBay Live kehrt eBay zu seinen Wurzeln zurück, zu dem legendären
Auktionsgefühl, das Millionen Nutzer*innen mit Spannung, Gemeinschaft und dem
Nervenkitzel des Bietens verbinden. Nun bringt eBay dieses Erlebnis in ein neues
Zeitalter: live, interaktiv und in Echtzeit.
Start auf der Comic Con Stuttgart
Der offizielle Launch von eBay Live in Deutschland findet am 29. November 2025
auf der Comic Con Stuttgart statt. eBay ist dort an zwei Tagen mit einem eigenen
Stand (Nr. 10G40, Halle 10) vertreten, an dem renommierte eBay Händler*innen an
beiden Tagen ab 10:00 Uhr mehrere Live-Shopping-Sessions direkt von der Messe
streamen. Der erste Händler im Live-Stream wird Jannik Alfter sein, Inhaber von
Crocus Cards, der bei eBay ein breites Sortiment an Trading Card Games anbietet,
darunter Einzelkarten, gegradete Karten und originalverpackte Produkte. Er
verkauft live eine kuratierte Auswahl aus dem Bereich Pokémon.
Bereits jetzt - noch vor der Comic Con - kann das neue Format bei ausgewählten
eBay-Händler*innen in den Kategorien Sammeln & Seltenes und Kleidung &
Accessoires getestet werden.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte