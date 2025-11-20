    StartseitevorwärtsAktienvorwärtseBay AktievorwärtsNachrichten zu eBay
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mit eBay Live startet eine neue Ära des Online-Shoppings - und das legendäre Auktionsgefühl kehrt zurück (FOTO)

    Dreilinden/ Berlin (ots) -

    - eBay Live ( http://www.ebay.de/ebaylive ), das neue interaktive
    Shopping-Format von eBay, startet in Deutschland offiziell am 29. November
    2025 auf der Comic Con Stuttgart.
    - Zum Start sind die Kategorien Sammeln & Seltenes und Kleidung & Accessoires
    verfügbar, weitere Kategorien folgen 2026.
    - Ab 10:00 Uhr streamen ausgewählte Händler*innen über eBay
    Live-Shopping-Sessions direkt von der Comic Con Stuttgart.

    eBay kündigt heute den Start von eBay Live (https://www.ebay.de/ebaylive) in
    Deutschland an, einer neuen Shopping-Plattform auf dem Online-Marktplatz.
    Käufer*innen können hier in Echtzeit kuratierte Events verfolgen, die von
    Händler*innen, Marken und Influencer*innen präsentiert werden. Die Plattform
    ermöglicht es, Produkte interaktiv zu entdecken, zu ersteigern oder sofort zu
    kaufen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nasdaq Stock Market Inc!
    Long
    81,83€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    93,86€
    Basispreis
    0,64
    Ask
    × 12,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Als einer der ersten Anbieter etabliert eBay das Live-Shopping-Format im
    deutschen Markt und prägt damit, wie sich dieser neue globale Commerce-Trend
    hierzulande entwickelt. In den USA und in Großbritannien ist eBay Live bereits
    erfolgreich gestartet.

    Die Geschäftsführerin von eBay in Deutschland, Dr. Saskia Meier-Andrae, erklärt
    den Trend: "KI macht Shopping smarter - aber guter Handel muss menschlich
    bleiben. Die Zukunft gehört Plattformen, die Gaming, Storytelling, soziale
    Interaktion und Shopping zu einem nahtlosen Erlebnis verbinden. eBay Live zeigt
    deutlich, dass Technologie, Community und Vertrauen zusammengehören."

    Mit eBay Live kehrt eBay zu seinen Wurzeln zurück, zu dem legendären
    Auktionsgefühl, das Millionen Nutzer*innen mit Spannung, Gemeinschaft und dem
    Nervenkitzel des Bietens verbinden. Nun bringt eBay dieses Erlebnis in ein neues
    Zeitalter: live, interaktiv und in Echtzeit.

    Start auf der Comic Con Stuttgart

    Der offizielle Launch von eBay Live in Deutschland findet am 29. November 2025
    auf der Comic Con Stuttgart statt. eBay ist dort an zwei Tagen mit einem eigenen
    Stand (Nr. 10G40, Halle 10) vertreten, an dem renommierte eBay Händler*innen an
    beiden Tagen ab 10:00 Uhr mehrere Live-Shopping-Sessions direkt von der Messe
    streamen. Der erste Händler im Live-Stream wird Jannik Alfter sein, Inhaber von
    Crocus Cards, der bei eBay ein breites Sortiment an Trading Card Games anbietet,
    darunter Einzelkarten, gegradete Karten und originalverpackte Produkte. Er
    verkauft live eine kuratierte Auswahl aus dem Bereich Pokémon.

    Bereits jetzt - noch vor der Comic Con - kann das neue Format bei ausgewählten
    eBay-Händler*innen in den Kategorien Sammeln & Seltenes und Kleidung &
    Accessoires getestet werden.
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Mit eBay Live startet eine neue Ära des Online-Shoppings - und das legendäre Auktionsgefühl kehrt zurück (FOTO) - eBay Live ( http://www.ebay.de/ebaylive ), das neue interaktive Shopping-Format von eBay, startet in Deutschland offiziell am 29. November 2025 auf der Comic Con Stuttgart. - Zum Start sind die Kategorien Sammeln & Seltenes und Kleidung & …