    Börsenstart Europa - 20.11. - FTSE Athex 20 stark +2,84 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX bewegt sich bei 23.414,28 PKT und steigt um +0,71 %.
    Top-Werte: Siemens Energy +2,87 %, Rheinmetall +2,44 %, Airbus +1,29 %
    Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -2,08 %, Mercedes-Benz Group -1,58 %, Daimler Truck Holding -1,56 %

    Der MDAX steht bei 28.601,27 PKT und verliert bisher -0,81 %.
    Top-Werte: Hochtief +3,61 %, RTL Group +1,55 %, flatexDEGIRO +1,20 %
    Flop-Werte: RENK Group -5,63 %, Porsche AG -2,80 %, AUTO1 Group -2,73 %

    Der TecDAX steht aktuell (09:59:58) bei 3.462,82 PKT und steigt um +0,76 %.
    Top-Werte: SUESS MicroTec +5,11 %, Nagarro +4,77 %, Elmos Semiconductor +1,96 %
    Flop-Werte: AIXTRON -1,28 %, SMA Solar Technology -0,91 %, HENSOLDT -0,71 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:55) bei 5.606,34 PKT und steigt um +0,68 %.
    Top-Werte: BNP Paribas (A) +5,38 %, Siemens Energy +2,87 %, Rheinmetall +2,44 %
    Flop-Werte: Vinci -2,37 %, Volkswagen (VW) Vz -2,08 %, Mercedes-Benz Group -1,58 %

    Der ATX steht aktuell (09:59:57) bei 4.845,58 PKT und steigt um +0,57 %.
    Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,95 %, UNIQA Insurance Group +2,98 %, Raiffeisen Bank International +2,03 %
    Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -4,71 %, PORR -3,35 %, Wienerberger -1,27 %

    Der SMI bewegt sich bei 12.603,43 PKT und steigt um +0,20 %.
    Top-Werte: Logitech International +3,78 %, ABB +2,52 %, Partners Group Holding +1,12 %
    Flop-Werte: Swisscom -1,04 %, Swiss Re -0,68 %, Nestle -0,58 %

    Der CAC 40 bewegt sich bei 8.032,84 PKT und steigt um +0,66 %.
    Top-Werte: BNP Paribas (A) +5,38 %, LEGRAND +2,71 %, Thales +2,33 %
    Flop-Werte: Vinci -2,37 %, Cie Generale des Etablissements Michelin -1,31 %, Sanofi -0,53 %

    Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.716,24 PKT und gewinnt bisher +1,04 %.
    Top-Werte: ABB +2,52 %, Nordea Bank Abp +1,46 %, Tele2 (B) +1,22 %
    Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -0,79 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,75 %, Essity Registered (B) -0,66 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 5.070,00 PKT und gewinnt bisher +2,84 %.
    Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,97 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,97 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,95 %
    Flop-Werte: Piraeus Port Authority -4,18 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,12 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,06 %



