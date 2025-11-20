AKTIE IM FOKUS
Renk auf Tief sei Mai - Ergebnisziele reichen Anlegern nicht
- Renk-Aktien fallen auf tiefstes Niveau seit Mai.
- Kursrückgang über 8% nach US-Friedensplänen.
- Prognoseerhöhung enttäuscht Analysten, Stabilisierung schwach.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Renk sind am Donnerstag während des Kapitalmarkttags auf das tiefste Niveau seit Mitte Mai abgesackt. Dabei rutschten die Papiere des Panzergetriebe-Herstellers zeitweise mehr als 8 Prozent ab. Bereits tags zuvor hatten sie nach Medienberichten über neue US-Friedenspläne für die Ukraine deutlich unter Druck gestanden, sich dann aber am Donnerstagmorgen zunächst etwas zu erholen versucht.
Die Stabilisierung des Aktienkurses wurde von den neuen Mittelfristzielen von Renk ausgebremst. Der Umsatzausblick bis 2030 sei solide, die leichte Prognoseerhöhung für 2027 beim operativen Ergebnis falle aber eher mau aus, kommentierte Analystin Chloe Lemarie von der Investmentbank Jefferies. Man habe hier und auch 2028 nur ein wenig "hochfrisiert", was ein etwas enttäuschen dürfte. Der Konsens für 2027 habe zuvor immerhin bereits 20 Prozent über dem bisherigen Ziel für den operativen Gewinn (Ebit) gelegen./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,46 % und einem Kurs von 55,40 auf Tradegate (20. November 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -6,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,14 %.
Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,57 Mrd..
RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der RENK Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +16,91 %/+61,87 % bedeutet.
Der (voraussichtliche) Grund für den heutigen Kursverlust!
Ein wesentlicher Grund für den Kursrückgang sind die durchwachsenen Aussagen des Unternehmens in einem Gespräch mit Analysten. Jens-Peter Rieck vom Analysehaus MWB hob hervor, dass RENK mit kurzfristigem Margendruck konfrontiert sei, der durch eine neue Produktionsstruktur verursacht werde. Diese Umstellungen führen zu vorübergehenden Störungen, die die Profitabilität beeinträchtigen könnten.