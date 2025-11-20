Renk auf Tief sei Mai - Ergebnisziele reichen Anlegern nicht

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,46 % und einem Kurs von 55,40 auf Tradegate (20. November 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -6,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,14 %.

Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,57 Mrd..

RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der RENK Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +16,91 %/+61,87 % bedeutet.