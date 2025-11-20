    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group

    AKTIE IM FOKUS

    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    Renk auf Tief sei Mai - Ergebnisziele reichen Anlegern nicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Renk-Aktien fallen auf tiefstes Niveau seit Mai.
    • Kursrückgang über 8% nach US-Friedensplänen.
    • Prognoseerhöhung enttäuscht Analysten, Stabilisierung schwach.
    AKTIE IM FOKUS - Renk auf Tief sei Mai - Ergebnisziele reichen Anlegern nicht
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Renk sind am Donnerstag während des Kapitalmarkttags auf das tiefste Niveau seit Mitte Mai abgesackt. Dabei rutschten die Papiere des Panzergetriebe-Herstellers zeitweise mehr als 8 Prozent ab. Bereits tags zuvor hatten sie nach Medienberichten über neue US-Friedenspläne für die Ukraine deutlich unter Druck gestanden, sich dann aber am Donnerstagmorgen zunächst etwas zu erholen versucht.

    Die Stabilisierung des Aktienkurses wurde von den neuen Mittelfristzielen von Renk ausgebremst. Der Umsatzausblick bis 2030 sei solide, die leichte Prognoseerhöhung für 2027 beim operativen Ergebnis falle aber eher mau aus, kommentierte Analystin Chloe Lemarie von der Investmentbank Jefferies. Man habe hier und auch 2028 nur ein wenig "hochfrisiert", was ein etwas enttäuschen dürfte. Der Konsens für 2027 habe zuvor immerhin bereits 20 Prozent über dem bisherigen Ziel für den operativen Gewinn (Ebit) gelegen./ag/mis

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RENK Group!
    Long
    48,01€
    Basispreis
    0,85
    Ask
    × 8,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    60,01€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 7,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    RENK Group

    -5,12 %
    -6,94 %
    -8,14 %
    +2,98 %
    +184,17 %
    +240,06 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,46 % und einem Kurs von 55,40 auf Tradegate (20. November 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -6,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,57 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der RENK Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +16,91 %/+61,87 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu RENK Group - RENK73 - DE000RENK730

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RENK Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der RENK Group Aktie. Die Diskussion umfasst geopolitische Spannungen, mögliche Friedensverhandlungen und deren Einfluss auf den Aktienkurs. Trotz kurzfristiger Belastungen wird die fundamentale Stärke und die positive Auftragslage betont, was auf langfristige Erholungschancen hindeutet. Die Bewertung wird als überzogen kritisiert, wobei Experten auf die zukünftigen Gewinne und die strategische Position des Unternehmens verweisen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RENK Group eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Renk auf Tief sei Mai - Ergebnisziele reichen Anlegern nicht Die Aktien von Renk sind am Donnerstag während des Kapitalmarkttags auf das tiefste Niveau seit Mitte Mai abgesackt. Dabei rutschten die Papiere des Panzergetriebe-Herstellers zeitweise mehr als 8 Prozent ab. Bereits tags zuvor hatten sie nach …