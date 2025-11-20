DroneShield bestätigt: Chefetage verkaufte Aktien während Falschmeldung

DroneShield steht erneut unter Druck. Nachdem der Rücktritt des US-Geschäftsführers Matt McCrann am Mittwoch einen Kurseinbruch um 20 Prozent auslöste, kommen nun weitere belastende Details ans Licht. Aus einer Börsenmitteilung geht hervor, dass CEO Oleg Vornik am 10. November 517.347 Aktien für 1,8 Millionen AUD verkauft hat. Chairman Peter James veräußerte 128.765 Aktien für 443.921 AUD, Direktor Jethro Marks 42.491 Aktien für 146.321 AUD. Die Verkäufe erfolgten ausgerechnet in einem kurzen Zeitfenster, in dem der Markt fälschlicherweise annahm, DroneShield habe neue US-Aufträge über 7,6 Millionen AUD erhalten – eine Meldung, die später zurückgezogen wurde.

Der Fehler war gravierend. Wie das Unternehmen inzwischen klarstellte, handelte es sich nicht um neue Verträge, sondern lediglich um regulierungsbedingte Neu-Ausstellungen bestehender Bestellungen. Der Kommunikationsfehler hatte die Aktie zuvor angetrieben – während drei Top-Manager massiv Kasse machten. In einer neuseitigen Antwort an die ASX räumte DroneShield den Vorgang ein, nachdem Aktionäre das Unternehmen wegen der Diskrepanz zwischen den Verkäufen und der falschen Meldung scharf kritisiert hatten. DroneShield kündigte an, externe Berater hinzuzuziehen, "um die Richtlinien zur kontinuierlichen Informationspflicht sowie den Vorfall selbst zu überprüfen". Über weitere Maßnahmen werde nach Vorlage der Empfehlungen entschieden.