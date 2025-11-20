HARTMANN steigert Umsatz trotz schwächerer Absatzmärkte

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Paul Hartmann Aktie Die Paul Hartmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 221 auf Tradegate (20. November 2025, 09:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Paul Hartmann Aktie um -1,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,49 %. Die Marktkapitalisierung von Paul Hartmann bezifferte sich zuletzt auf 800,22 Mio.. Paul Hartmann zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1700 %.

Heidenheim (ots) -- Umsatzerlöse steigen auf 1.826,0 Mio. EUR, organisches Umsatzwachstum von 2,0- Bereinigtes EBITDA liegt bei 195,8 Mio. EUR, bereinigte EBITDA-Rendite bei10,7 %- Unternehmen setzt Investitionen in Innovation und Wachstum fortDie HARTMANN GRUPPE hat sich im Zeitraum Januar bis September 2025 in einemweiterhin herausfordernden Marktumfeld behauptet und erzielte ein organischesUmsatzwachstum von 2,0 %. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 1.826,0 Mio. EUR.HARTMANN gewann in strategischen Kernsegmenten Marktanteile. In einigen Regionenschwächten sich jedoch die Absatzmärkte ab, speziell im Bereich derverschreibungspflichtigen Wundversorgungsprodukte in Deutschland und Frankreich.Das bereinigte EBITDA belief sich nach neun Monaten auf 195,8 Mio. EUR und lagdamit um 18,2 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Die bereinigte EBITDA-Renditebetrug 10,7 %. Diese Entwicklung ist insbesondere auf schwächere Absatzmärkte,vorgezogene Vertriebs- und Marketingausgaben zur Einführung neuer Produkte sowieauf höhere Materialkosten zurückzuführen.Die im dritten Quartal mit dem Forschungsinstitut Gallup durchgeführtestrukturierte Mitarbeiterbefragung verdeutlichte eine weitere Steigerung beimEngagement der weltweit Beschäftigten der HARTMANN GRUPPE.Umsatzentwicklung der SegmenteDer Umsatz im Segment Inkontinenzmanagement wurde vor allem durch denstrategisch wichtigen Bereich der Inkontinenzhosen erneut gesteigert, aber auchdurch Produkte der leichten Inkontinenz sowie Skin & Patient Care.Im Segment Wundversorgung beruht das Umsatzwachstum insbesondere auf derEntwicklung in den strategischen Wachstumsbereichen der atraumatischenVerbandstoffe Zetuvit® Plus Silicone und Resposorb® Silicone.Im Segment Infektionsmanagement lag der Umsatz ebenfalls über demVorjahreszeitraum.Während die Umsätze bei Flächen- und Händedesinfektion sowiebei MediSets® und CombiSets® stiegen, war das Handelsgeschäft mitSchutzprodukten rückläufig.Der Umsatz im Segment Komplementäre Divisionen war leicht rückläufig.Ausblick 2025HARTMANN verfolgt aufgrund der vielfältigen Unsicherheiten in den Märkten einvorsichtiges Kostenmanagement. Gleichzeitig investiert das Unternehmenkonsequent in Innovationsprojekte und Wachstum. Trotz unverändert bestehenderMarktbelastungen sowie handels- und geopolitischer Unsicherheiten erwartetHARTMANN weiterhin ein moderates organisches Umsatzwachstum und bestätigt diePrognose für das bereinigte EBITDA von 250 bis 290 Mio. EUR.Weitere Informationen zur HARTMANN-Finanzlage finden Sie unterhttps://corporate.hartmann.info/de-de/investor-relations .Pressekontakt:Stephanie ReuterPAUL HARTMANN AGTel. +49 7321 36 13 93E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.infoWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/6162303OTS: PAUL HARTMANN AGISIN: DE0007474041