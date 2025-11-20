    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPaul Hartmann AktievorwärtsNachrichten zu Paul Hartmann

    Januar bis September 2025

    HARTMANN steigert Umsatz trotz schwächerer Absatzmärkte

    Heidenheim (ots) -

    - Umsatzerlöse steigen auf 1.826,0 Mio. EUR, organisches Umsatzwachstum von 2,0
    %
    - Bereinigtes EBITDA liegt bei 195,8 Mio. EUR, bereinigte EBITDA-Rendite bei
    10,7 %
    - Unternehmen setzt Investitionen in Innovation und Wachstum fort

    Die HARTMANN GRUPPE hat sich im Zeitraum Januar bis September 2025 in einem
    weiterhin herausfordernden Marktumfeld behauptet und erzielte ein organisches
    Umsatzwachstum von 2,0 %. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 1.826,0 Mio. EUR.

    HARTMANN gewann in strategischen Kernsegmenten Marktanteile. In einigen Regionen
    schwächten sich jedoch die Absatzmärkte ab, speziell im Bereich der
    verschreibungspflichtigen Wundversorgungsprodukte in Deutschland und Frankreich.

    Das bereinigte EBITDA belief sich nach neun Monaten auf 195,8 Mio. EUR und lag
    damit um 18,2 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Die bereinigte EBITDA-Rendite
    betrug 10,7 %. Diese Entwicklung ist insbesondere auf schwächere Absatzmärkte,
    vorgezogene Vertriebs- und Marketingausgaben zur Einführung neuer Produkte sowie
    auf höhere Materialkosten zurückzuführen.

    Die im dritten Quartal mit dem Forschungsinstitut Gallup durchgeführte
    strukturierte Mitarbeiterbefragung verdeutlichte eine weitere Steigerung beim
    Engagement der weltweit Beschäftigten der HARTMANN GRUPPE.

    Umsatzentwicklung der Segmente

    Der Umsatz im Segment Inkontinenzmanagement wurde vor allem durch den
    strategisch wichtigen Bereich der Inkontinenzhosen erneut gesteigert, aber auch
    durch Produkte der leichten Inkontinenz sowie Skin & Patient Care.

    Im Segment Wundversorgung beruht das Umsatzwachstum insbesondere auf der
    Entwicklung in den strategischen Wachstumsbereichen der atraumatischen
    Verbandstoffe Zetuvit® Plus Silicone und Resposorb® Silicone.

    Im Segment Infektionsmanagement lag der Umsatz ebenfalls über dem
    Vorjahreszeitraum.Während die Umsätze bei Flächen- und Händedesinfektion sowie
    bei MediSets® und CombiSets® stiegen, war das Handelsgeschäft mit
    Schutzprodukten rückläufig.

    Der Umsatz im Segment Komplementäre Divisionen war leicht rückläufig.

    Ausblick 2025

    HARTMANN verfolgt aufgrund der vielfältigen Unsicherheiten in den Märkten ein
    vorsichtiges Kostenmanagement. Gleichzeitig investiert das Unternehmen
    konsequent in Innovationsprojekte und Wachstum. Trotz unverändert bestehender
    Marktbelastungen sowie handels- und geopolitischer Unsicherheiten erwartet
    HARTMANN weiterhin ein moderates organisches Umsatzwachstum und bestätigt die
    Prognose für das bereinigte EBITDA von 250 bis 290 Mio. EUR.

    Weitere Informationen zur HARTMANN-Finanzlage finden Sie unter
    https://corporate.hartmann.info/de-de/investor-relations .

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Paul Hartmann Aktie

    Die Paul Hartmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 221 auf Tradegate (20. November 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Paul Hartmann Aktie um -1,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Paul Hartmann bezifferte sich zuletzt auf 800,22 Mio..

    Paul Hartmann zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1700 %.




