Stellenabbau in der Automobilindustrie
48 700 weniger Beschäftigte zum Ende des 3. Quartals 2025 als ein Jahr zuvor
- Weniger Beschäftigte in dieser Branche gab es zuletzt Ende des 2. Quartals
2011
- Zahl der Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt um 120 300 oder 2,2
% gesunken
- Nahrungsmittelindustrie als einzige große Industriebranche mit
Beschäftigtenzuwachs
In der deutschen Industrie wurden zuletzt viele Stellen abgebaut. Besonders
betroffen ist die Automobilindustrie. Zum Ende des 3. Quartals 2025 arbeiteten
gut 48 700 weniger Beschäftigte in der Branche als noch ein Jahr zuvor. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, entsprach das einem Rückgang von 6,3
% - so hoch wie in keiner anderen großen Industriebranche mit mehr als 200 000
Beschäftigten. Mit 721 400 hat die Zahl der Beschäftigten in der
Automobilindustrie einen Tiefstand erreicht: Weniger Menschen waren hier zuletzt
Ende des 2. Quartals 2011 beschäftigt gewesen (718 000). Dennoch bleibt die
Automobilindustrie gemessen an der Beschäftigtenzahl die zweitgrößte
Industriebranche nach dem Maschinenbau mit rund 934 200 Beschäftigten zum Ende
des 3. Quartals 2025.
Zum Vergleich: Im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt waren rund 5,43 Millionen
Beschäftigte tätig - ein Rückgang von 120 300 oder 2,2 % binnen eines Jahres.
Zulieferer stärker vom Stellenabbau betroffen als Autohersteller
Innerhalb der Automobilindustrie sind die Zulieferer deutlich stärker vom
Stellenabbau betroffen als die Autohersteller. Bei Letzteren waren im Bereich
der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren mit 446 800 Beschäftigten
zum Ende des 3. Quartals dieses Jahres 3,8 % weniger Personen beschäftigt als
ein Jahr zuvor. In der Zulieferbranche der Herstellung von Karosserien,
Aufbauten und Anhängern betrug der Beschäftigtenrückgang 4,0 % auf zuletzt 39
200. Deutlich höher fiel er im Zulieferbereich der Herstellung von Teilen und
Zubehör für Kraftwagen mit 11,1 % im selben Zeitraum aus. Hier arbeiteten
zuletzt knapp 235 400 Personen.
Weitere Zulieferer außerhalb der Automobilindustrie, wie zum Beispiel in der
Herstellung und Runderneuerung von Bereifungen, wurden in der Auswertung nicht
berücksichtigt.
Beschäftigtenrückgang auch in den meisten anderen großen Industriebranchen
Nicht allein in der Automobilindustrie mitsamt ihren Zulieferbetrieben, auch in
anderen großen Industriebranchen wurden zuletzt Stellen abgebaut. In der
Metallerzeugung und -bearbeitung sank die Beschäftigtenzahl binnen eines Jahres
um 5,4 % auf 215 400 zum Ende des 3. Quartals 2025. In der Herstellung von
Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen ging sie im
selben Zeitraum um 3,0 % zurück auf 310 300 Beschäftigte. Etwas höher als im
Durchschnitt fiel der Beschäftigtenrückgang auch in der Kunststoffindustrie
