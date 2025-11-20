    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Stellenabbau in der Automobilindustrie

    48 700 weniger Beschäftigte zum Ende des 3. Quartals 2025 als ein Jahr zuvor

    WIESBADEN (ots) -

    - Weniger Beschäftigte in dieser Branche gab es zuletzt Ende des 2. Quartals
    2011
    - Zahl der Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt um 120 300 oder 2,2
    % gesunken
    - Nahrungsmittelindustrie als einzige große Industriebranche mit
    Beschäftigtenzuwachs

    In der deutschen Industrie wurden zuletzt viele Stellen abgebaut. Besonders
    betroffen ist die Automobilindustrie. Zum Ende des 3. Quartals 2025 arbeiteten
    gut 48 700 weniger Beschäftigte in der Branche als noch ein Jahr zuvor. Wie das
    Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, entsprach das einem Rückgang von 6,3
    % - so hoch wie in keiner anderen großen Industriebranche mit mehr als 200 000
    Beschäftigten. Mit 721 400 hat die Zahl der Beschäftigten in der
    Automobilindustrie einen Tiefstand erreicht: Weniger Menschen waren hier zuletzt
    Ende des 2. Quartals 2011 beschäftigt gewesen (718 000). Dennoch bleibt die
    Automobilindustrie gemessen an der Beschäftigtenzahl die zweitgrößte
    Industriebranche nach dem Maschinenbau mit rund 934 200 Beschäftigten zum Ende
    des 3. Quartals 2025.

    Zum Vergleich: Im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt waren rund 5,43 Millionen
    Beschäftigte tätig - ein Rückgang von 120 300 oder 2,2 % binnen eines Jahres.

    Zulieferer stärker vom Stellenabbau betroffen als Autohersteller

    Innerhalb der Automobilindustrie sind die Zulieferer deutlich stärker vom
    Stellenabbau betroffen als die Autohersteller. Bei Letzteren waren im Bereich
    der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren mit 446 800 Beschäftigten
    zum Ende des 3. Quartals dieses Jahres 3,8 % weniger Personen beschäftigt als
    ein Jahr zuvor. In der Zulieferbranche der Herstellung von Karosserien,
    Aufbauten und Anhängern betrug der Beschäftigtenrückgang 4,0 % auf zuletzt 39
    200. Deutlich höher fiel er im Zulieferbereich der Herstellung von Teilen und
    Zubehör für Kraftwagen mit 11,1 % im selben Zeitraum aus. Hier arbeiteten
    zuletzt knapp 235 400 Personen.

    Weitere Zulieferer außerhalb der Automobilindustrie, wie zum Beispiel in der
    Herstellung und Runderneuerung von Bereifungen, wurden in der Auswertung nicht
    berücksichtigt.

    Beschäftigtenrückgang auch in den meisten anderen großen Industriebranchen

    Nicht allein in der Automobilindustrie mitsamt ihren Zulieferbetrieben, auch in
    anderen großen Industriebranchen wurden zuletzt Stellen abgebaut. In der
    Metallerzeugung und -bearbeitung sank die Beschäftigtenzahl binnen eines Jahres
    um 5,4 % auf 215 400 zum Ende des 3. Quartals 2025. In der Herstellung von
    Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen ging sie im
    selben Zeitraum um 3,0 % zurück auf 310 300 Beschäftigte. Etwas höher als im
    Durchschnitt fiel der Beschäftigtenrückgang auch in der Kunststoffindustrie
    Verfasst von news aktuell
