48 700 weniger Beschäftigte zum Ende des 3. Quartals 2025 als ein Jahr zuvor

WIESBADEN (ots) -



- Weniger Beschäftigte in dieser Branche gab es zuletzt Ende des 2. Quartals

2011

- Zahl der Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt um 120 300 oder 2,2

% gesunken

- Nahrungsmittelindustrie als einzige große Industriebranche mit

Beschäftigtenzuwachs



In der deutschen Industrie wurden zuletzt viele Stellen abgebaut. Besonders

betroffen ist die Automobilindustrie. Zum Ende des 3. Quartals 2025 arbeiteten

gut 48 700 weniger Beschäftigte in der Branche als noch ein Jahr zuvor. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, entsprach das einem Rückgang von 6,3

% - so hoch wie in keiner anderen großen Industriebranche mit mehr als 200 000

Beschäftigten. Mit 721 400 hat die Zahl der Beschäftigten in der

Automobilindustrie einen Tiefstand erreicht: Weniger Menschen waren hier zuletzt

Ende des 2. Quartals 2011 beschäftigt gewesen (718 000). Dennoch bleibt die

Automobilindustrie gemessen an der Beschäftigtenzahl die zweitgrößte

Industriebranche nach dem Maschinenbau mit rund 934 200 Beschäftigten zum Ende

Beschäftigte tätig - ein Rückgang von 120 300 oder 2,2 % binnen eines Jahres.



Zulieferer stärker vom Stellenabbau betroffen als Autohersteller



Innerhalb der Automobilindustrie sind die Zulieferer deutlich stärker vom

Stellenabbau betroffen als die Autohersteller. Bei Letzteren waren im Bereich

der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren mit 446 800 Beschäftigten

zum Ende des 3. Quartals dieses Jahres 3,8 % weniger Personen beschäftigt als

ein Jahr zuvor. In der Zulieferbranche der Herstellung von Karosserien,

Aufbauten und Anhängern betrug der Beschäftigtenrückgang 4,0 % auf zuletzt 39

200. Deutlich höher fiel er im Zulieferbereich der Herstellung von Teilen und

Zubehör für Kraftwagen mit 11,1 % im selben Zeitraum aus. Hier arbeiteten

zuletzt knapp 235 400 Personen.



Weitere Zulieferer außerhalb der Automobilindustrie, wie zum Beispiel in der

Herstellung und Runderneuerung von Bereifungen, wurden in der Auswertung nicht

berücksichtigt.



Beschäftigtenrückgang auch in den meisten anderen großen Industriebranchen



Nicht allein in der Automobilindustrie mitsamt ihren Zulieferbetrieben, auch in

anderen großen Industriebranchen wurden zuletzt Stellen abgebaut. In der

Metallerzeugung und -bearbeitung sank die Beschäftigtenzahl binnen eines Jahres

um 5,4 % auf 215 400 zum Ende des 3. Quartals 2025. In der Herstellung von

Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen ging sie im

selben Zeitraum um 3,0 % zurück auf 310 300 Beschäftigte. Etwas höher als im

Durchschnitt fiel der Beschäftigtenrückgang auch in der Kunststoffindustrie Seite 1 von 2 Seite 2 ►





