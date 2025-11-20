    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Gastgewerbeumsatz im September 2025 real 1,3 % niedriger als im Vormonat

    WIESBADEN (ots) - Gastgewerbeumsatz, September 2025 (vorläufig, kalender- und
    saisonbereinigt)

    -1,3 % zum Vormonat (real)

    -0,4 % zum Vormonat (nominal)

    -4,9 % zum Vorjahresmonat (real)

    -1,4 % zum Vorjahresmonat (nominal)

    Das Gastgewerbe in Deutschland hat im September 2025 nach vorläufigen
    Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und
    saisonbereinigt real (preisbereinigt) 1,3 % und nominal (nicht preisbereinigt)
    0,4 % weniger umgesetzt als im August 2025. Im Vergleich zum Vorjahresmonat
    September 2024 sank der Umsatz real um 4,9 % und nominal um 1,4 %. Im August
    2025 verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber Juli 2025 nach Revision der
    vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 1,6 % (vorläufiger Wert: -1,4 %)
    und nominal 1,4 % (vorläufiger Wert: -1,2 %).

    Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im September 2025
    gegenüber August 2025 ein Umsatzminus von real 3,1 % und nominal 0,9 %.
    Gegenüber September 2024 sank der Umsatz real um 6,1 % und nominal um 2,3 %.

    In der Gastronomie ging der Umsatz im September 2025 gegenüber August 2025 real
    um 1,8 % und nominal um 1,6 % zurück. Im Vergleich zum September 2024 sank der
    Umsatz real um 3,6 % und nominal um 0,4 %.

    Methodische Hinweise:

    In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
    Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
    Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.
    Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der
    kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen
    Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten
    unabhängig.

    Aufgrund der Methodik bei der Kalender- und Saisonbereinigung werden aktuell
    alle Zeitreihen separat bereinigt. Daher können die Veränderungsraten der
    Aggregate von denen der Unterpositionen abweichen.

    Die Ergebnisse der Gastgewerbestatistik können besonders in den Sommermonaten
    von denen der Tourismusstatistik abweichen, da zum Beispiel der Umsatz in den
    Beherbergungsunternehmen zeitlich nicht immer mit den Übernachtungen
    zusammenfällt. Auch methodische Unterschiede führen zu abweichenden Ergebnissen.

    Weitere Informationen:

    Weitere Informationen bieten die Erläuterungen zur Statistik sowie die
    Qualitätsberichte zum Gastgewerbe und Tourismus.

    Lange Zeitreihen zur Monatsstatistik im Gastgewerbe können in den Tabellen zum
    Umsatz im Gastgewerbe (45213) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.

    Tabellen mit aktuellen Ergebnissen zum Umsatz und zur Beschäftigung im
    Gastgewerbe bietet auch die Themenseite "Konjunkturindikatoren".

    Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten
    Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen
    Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der
    Aktualisierungen auf die Ergebnisse.

    Die Ergebnisse zum Gastgewerbeumsatz sind auch im "Dashboard Konjunktur"
    verfügbar, das Teil des "Dashboard Deutschland" (www.dashboard-deutschland.de)
    ist. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle
    Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen
    Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und
    Ukraine. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur
    Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    +++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++

Weitere Auskünfte:
    +++

    Weitere Auskünfte:
    Gastgewerbe
    Telefon: +49 611 75 4854
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6162307
    OTS: Statistisches Bundesamt




