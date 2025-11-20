Gastgewerbeumsatz im September 2025 real 1,3 % niedriger als im Vormonat
WIESBADEN (ots) - Gastgewerbeumsatz, September 2025 (vorläufig, kalender- und
saisonbereinigt)
-1,3 % zum Vormonat (real)
-0,4 % zum Vormonat (nominal)
-4,9 % zum Vorjahresmonat (real)
Das Gastgewerbe in Deutschland hat im September 2025 nach vorläufigen
Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und
saisonbereinigt real (preisbereinigt) 1,3 % und nominal (nicht preisbereinigt)
0,4 % weniger umgesetzt als im August 2025. Im Vergleich zum Vorjahresmonat
September 2024 sank der Umsatz real um 4,9 % und nominal um 1,4 %. Im August
2025 verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber Juli 2025 nach Revision der
vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 1,6 % (vorläufiger Wert: -1,4 %)
und nominal 1,4 % (vorläufiger Wert: -1,2 %).
Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im September 2025
gegenüber August 2025 ein Umsatzminus von real 3,1 % und nominal 0,9 %.
Gegenüber September 2024 sank der Umsatz real um 6,1 % und nominal um 2,3 %.
In der Gastronomie ging der Umsatz im September 2025 gegenüber August 2025 real
um 1,8 % und nominal um 1,6 % zurück. Im Vergleich zum September 2024 sank der
Umsatz real um 3,6 % und nominal um 0,4 %.
Methodische Hinweise:
In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.
Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der
kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen
Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten
unabhängig.
Aufgrund der Methodik bei der Kalender- und Saisonbereinigung werden aktuell
alle Zeitreihen separat bereinigt. Daher können die Veränderungsraten der
Aggregate von denen der Unterpositionen abweichen.
Die Ergebnisse der Gastgewerbestatistik können besonders in den Sommermonaten
von denen der Tourismusstatistik abweichen, da zum Beispiel der Umsatz in den
Beherbergungsunternehmen zeitlich nicht immer mit den Übernachtungen
zusammenfällt. Auch methodische Unterschiede führen zu abweichenden Ergebnissen.
Weitere Informationen:
Weitere Informationen bieten die Erläuterungen zur Statistik sowie die
Qualitätsberichte zum Gastgewerbe und Tourismus.
Lange Zeitreihen zur Monatsstatistik im Gastgewerbe können in den Tabellen zum
Umsatz im Gastgewerbe (45213) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.
Tabellen mit aktuellen Ergebnissen zum Umsatz und zur Beschäftigung im
Gastgewerbe bietet auch die Themenseite "Konjunkturindikatoren".
Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten
Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen
Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der
Aktualisierungen auf die Ergebnisse.
Die Ergebnisse zum Gastgewerbeumsatz sind auch im "Dashboard Konjunktur"
verfügbar, das Teil des "Dashboard Deutschland" (www.dashboard-deutschland.de)
ist. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle
Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen
Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und
Ukraine. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur
Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Gastgewerbe
Telefon: +49 611 75 4854
www.destatis.de/kontakt
Autor folgen