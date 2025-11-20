Gastgewerbeumsatz im September 2025 real 1,3 % niedriger als im Vormonat

WIESBADEN (ots) - Gastgewerbeumsatz, September 2025 (vorläufig, kalender- und

saisonbereinigt)



-1,3 % zum Vormonat (real)



-0,4 % zum Vormonat (nominal)



-4,9 % zum Vorjahresmonat (real)





-1,4 % zum Vorjahresmonat (nominal)



Das Gastgewerbe in Deutschland hat im September 2025 nach vorläufigen

Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und

saisonbereinigt real (preisbereinigt) 1,3 % und nominal (nicht preisbereinigt)

0,4 % weniger umgesetzt als im August 2025. Im Vergleich zum Vorjahresmonat

September 2024 sank der Umsatz real um 4,9 % und nominal um 1,4 %. Im August

2025 verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber Juli 2025 nach Revision der

vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 1,6 % (vorläufiger Wert: -1,4 %)

und nominal 1,4 % (vorläufiger Wert: -1,2 %).



Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im September 2025

gegenüber August 2025 ein Umsatzminus von real 3,1 % und nominal 0,9 %.

Gegenüber September 2024 sank der Umsatz real um 6,1 % und nominal um 2,3 %.



In der Gastronomie ging der Umsatz im September 2025 gegenüber August 2025 real

um 1,8 % und nominal um 1,6 % zurück. Im Vergleich zum September 2024 sank der

Umsatz real um 3,6 % und nominal um 0,4 %.



Methodische Hinweise:



In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen

Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der

Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.

Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der

kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen

Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten

unabhängig.



Aufgrund der Methodik bei der Kalender- und Saisonbereinigung werden aktuell

alle Zeitreihen separat bereinigt. Daher können die Veränderungsraten der

Aggregate von denen der Unterpositionen abweichen.



Die Ergebnisse der Gastgewerbestatistik können besonders in den Sommermonaten

von denen der Tourismusstatistik abweichen, da zum Beispiel der Umsatz in den

Beherbergungsunternehmen zeitlich nicht immer mit den Übernachtungen

zusammenfällt. Auch methodische Unterschiede führen zu abweichenden Ergebnissen.



Weitere Informationen:



Weitere Informationen bieten die Erläuterungen zur Statistik sowie die

Qualitätsberichte zum Gastgewerbe und Tourismus.



Lange Zeitreihen zur Monatsstatistik im Gastgewerbe können in den Tabellen zum

Umsatz im Gastgewerbe (45213) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.



Tabellen mit aktuellen Ergebnissen zum Umsatz und zur Beschäftigung im

Gastgewerbe bietet auch die Themenseite "Konjunkturindikatoren".



Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten

Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen

Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der

Aktualisierungen auf die Ergebnisse.



Die Ergebnisse zum Gastgewerbeumsatz sind auch im "Dashboard Konjunktur"

verfügbar, das Teil des "Dashboard Deutschland" (www.dashboard-deutschland.de)

ist. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle

Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen

Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und

Ukraine. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur

Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.



