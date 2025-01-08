Erzeugerpreise Oktober 2025
-1,8 % gegenüber Oktober 2024
WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), Oktober
2025
-1,8 % zum Vorjahresmonat
+0,1 % zum Vormonat
Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im Oktober 2025 um 1,8 %
niedriger als im Oktober 2024. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter
mitteilt, war dies der achte Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat in Folge.
Gegenüber dem Vormonat stiegen die Erzeugerpreise im Oktober 2025 um 0,1 %.
Rückgang der Energiepreise gegenüber dem Vorjahresmonat
Energie war im Oktober 2025 um 7,5 % billiger als im Vorjahresmonat. Gegenüber
September 2025 stiegen die Energiepreise um 0,4 %. Den höchsten Einfluss auf die
Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei Energie hatten die
Preisrückgänge bei Erdgas in der Verteilung. Über alle Abnehmergruppen
betrachtet fielen die Erdgaspreise gegenüber Oktober 2024 um 12,1 %.
Auch elektrischer Strom kostete deutlich weniger (-8,3 %) als im Oktober 2024,
Fernwärme war nur leicht günstiger (-0,6 %) als im Vorjahresmonat.
Die Preise für Mineralölerzeugnisse fielen gegenüber Oktober 2024 um 4,3 %.
Darunter kostete leichtes Heizöl 2,7 % weniger als ein Jahr zuvor. Dagegen lagen
die Preise für Kraftstoffe 0,3 % höher als im Vorjahresmonat.
Preisanstiege bei Investitionsgütern, Verbrauchsgütern und Gebrauchsgütern
Die Preise für Investitionsgüter waren im Oktober 2025 um 1,9 % höher als im
Vorjahresmonat (+0,2 % gegenüber September 2025). Maschinen kosteten 1,7 % mehr
als im Oktober 2024. Die Preise für Kraftwagen und Kraftwagenteile stiegen um
1,1 % gegenüber Oktober 2024.
Die in Deutschland produzierten und verkauften Verbrauchsgüter kosteten 2,3 %
mehr als im Vorjahresmonat (-0,7 % gegenüber September 2025). Darunter stiegen
die Preise für Nahrungsmittel ebenfalls um 2,3 % gegenüber dem Vorjahr, fielen
aber gegenüber September 2025 um 1,2 %. Deutlich teurer im Vergleich zum
Vorjahresmonat waren Rindfleisch (+34,3 %) und Kaffee (+24,7 %). Dagegen waren
Butter (-21,8 %), Zucker (-18,3 %) und Schweinefleisch (-9,2 %) deutlich
billiger als ein Jahr zuvor. Die Butterpreise fielen im Vormonatsvergleich um
