-1,8 % gegenüber Oktober 2024

WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), Oktober

2025



-1,8 % zum Vorjahresmonat



+0,1 % zum Vormonat



Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im Oktober 2025 um 1,8 %

niedriger als im Oktober 2024. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter

mitteilt, war dies der achte Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat in Folge.

Gegenüber dem Vormonat stiegen die Erzeugerpreise im Oktober 2025 um 0,1 %.







waren auch im Oktober 2025 die niedrigeren Energiepreise. Ebenfalls günstiger

als vor einem Jahr waren Vorleistungsgüter. Teurer als vor einem Jahr waren

hingegen Investitionsgüter sowie Verbrauchs- und Gebrauchsgüter. Ohne

Berücksichtigung von Energie stiegen die Erzeugerpreise im Vergleich zum

Vorjahresmonat im Oktober 2025 um 0,8 %, gegenüber September 2025 sanken sie um

0,1 %.



Rückgang der Energiepreise gegenüber dem Vorjahresmonat



Energie war im Oktober 2025 um 7,5 % billiger als im Vorjahresmonat. Gegenüber

September 2025 stiegen die Energiepreise um 0,4 %. Den höchsten Einfluss auf die

Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei Energie hatten die

Preisrückgänge bei

betrachtet fielen die Erdgaspreise gegenüber Oktober 2024 um 12,1 %.



Auch elektrischer Strom kostete deutlich weniger (-8,3 %) als im Oktober 2024,

Fernwärme war nur leicht günstiger (-0,6 %) als im Vorjahresmonat.



Die Preise für Mineralölerzeugnisse fielen gegenüber Oktober 2024 um 4,3 %.

Darunter kostete leichtes Heizöl 2,7 % weniger als ein Jahr zuvor. Dagegen lagen

die Preise für Kraftstoffe 0,3 % höher als im Vorjahresmonat.



Preisanstiege bei Investitionsgütern, Verbrauchsgütern und Gebrauchsgütern



Die Preise für Investitionsgüter waren im Oktober 2025 um 1,9 % höher als im

Vorjahresmonat (+0,2 % gegenüber September 2025). Maschinen kosteten 1,7 % mehr

als im Oktober 2024. Die Preise für Kraftwagen und Kraftwagenteile stiegen um

1,1 % gegenüber Oktober 2024.



Die in Deutschland produzierten und verkauften Verbrauchsgüter kosteten 2,3 %

mehr als im Vorjahresmonat (-0,7 % gegenüber September 2025). Darunter stiegen

die Preise für Nahrungsmittel ebenfalls um 2,3 % gegenüber dem Vorjahr, fielen

aber gegenüber September 2025 um 1,2 %. Deutlich teurer im Vergleich zum

Vorjahresmonat waren Rindfleisch (+34,3 %) und Kaffee (+24,7 %). Dagegen waren

Butter (-21,8 %),

billiger als ein Jahr zuvor. Die Butterpreise fielen im Vormonatsvergleich um





