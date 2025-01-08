    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Erzeugerpreise Oktober 2025

    -1,8 % gegenüber Oktober 2024

    WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), Oktober
    2025

    -1,8 % zum Vorjahresmonat

    +0,1 % zum Vormonat

    Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im Oktober 2025 um 1,8 %
    niedriger als im Oktober 2024. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter
    mitteilt, war dies der achte Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat in Folge.
    Gegenüber dem Vormonat stiegen die Erzeugerpreise im Oktober 2025 um 0,1 %.

    Hauptursächlich für den Rückgang der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat
    waren auch im Oktober 2025 die niedrigeren Energiepreise. Ebenfalls günstiger
    als vor einem Jahr waren Vorleistungsgüter. Teurer als vor einem Jahr waren
    hingegen Investitionsgüter sowie Verbrauchs- und Gebrauchsgüter. Ohne
    Berücksichtigung von Energie stiegen die Erzeugerpreise im Vergleich zum
    Vorjahresmonat im Oktober 2025 um 0,8 %, gegenüber September 2025 sanken sie um
    0,1 %.

    Rückgang der Energiepreise gegenüber dem Vorjahresmonat

    Energie war im Oktober 2025 um 7,5 % billiger als im Vorjahresmonat. Gegenüber
    September 2025 stiegen die Energiepreise um 0,4 %. Den höchsten Einfluss auf die
    Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei Energie hatten die
    Preisrückgänge bei Erdgas in der Verteilung. Über alle Abnehmergruppen
    betrachtet fielen die Erdgaspreise gegenüber Oktober 2024 um 12,1 %.

    Auch elektrischer Strom kostete deutlich weniger (-8,3 %) als im Oktober 2024,
    Fernwärme war nur leicht günstiger (-0,6 %) als im Vorjahresmonat.

    Die Preise für Mineralölerzeugnisse fielen gegenüber Oktober 2024 um 4,3 %.
    Darunter kostete leichtes Heizöl 2,7 % weniger als ein Jahr zuvor. Dagegen lagen
    die Preise für Kraftstoffe 0,3 % höher als im Vorjahresmonat.

    Preisanstiege bei Investitionsgütern, Verbrauchsgütern und Gebrauchsgütern

    Die Preise für Investitionsgüter waren im Oktober 2025 um 1,9 % höher als im
    Vorjahresmonat (+0,2 % gegenüber September 2025). Maschinen kosteten 1,7 % mehr
    als im Oktober 2024. Die Preise für Kraftwagen und Kraftwagenteile stiegen um
    1,1 % gegenüber Oktober 2024.

    Die in Deutschland produzierten und verkauften Verbrauchsgüter kosteten 2,3 %
    mehr als im Vorjahresmonat (-0,7 % gegenüber September 2025). Darunter stiegen
    die Preise für Nahrungsmittel ebenfalls um 2,3 % gegenüber dem Vorjahr, fielen
    aber gegenüber September 2025 um 1,2 %. Deutlich teurer im Vergleich zum
    Vorjahresmonat waren Rindfleisch (+34,3 %) und Kaffee (+24,7 %). Dagegen waren
    Butter (-21,8 %), Zucker (-18,3 %) und Schweinefleisch (-9,2 %) deutlich
    billiger als ein Jahr zuvor. Die Butterpreise fielen im Vormonatsvergleich um
    Verfasst von news aktuell
