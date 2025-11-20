Nabaltec AG: Starke Gewinne trotz Umsatzrückgang im Q3 2025!
Nabaltec AG trotzt den Herausforderungen des Marktes mit strategischen Maßnahmen zur Stärkung ihrer Marktposition.
Foto: adobe.stock.com
- Nabaltec AG verzeichnete im dritten Quartal 2025 einen leichten Umsatzrückgang von 1,9 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, mit einem Konzernumsatz von 155,1 Mio. Euro.
- Das EBIT für die ersten neun Monate 2025 betrug 14,0 Mio. Euro, was einem Rückgang von 16,8 % entspricht, mit einer EBIT-Marge von 9,0 %.
- Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 sieht einen Umsatzrückgang von bis zu 2 % vor, mit einer erwarteten EBIT-Marge zwischen 7 % und 9 %.
- Der Umsatz im Produktsegment „Funktionale Füllstoffe“ ging leicht um 0,4 % zurück, während das Segment „Spezialoxide“ einen Rückgang von 6,0 % verzeichnete.
- Währungseffekte und Marktunsicherheiten, insbesondere durch die US-Zollpolitik, sowie eine schwache Nachfrage in der Feuerfestindustrie und E-Mobilität, beeinflussten die Umsatzentwicklung negativ.
- Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten und plant, durch Kapazitätsausbau und Produktoptimierung seine Marktposition weiter auszubauen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Nabaltec ist am 20.11.2025.
Der Kurs von Nabaltec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,275EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,77 % im
Minus.
6 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 12,400EUR das entspricht einem Plus von +1,02 % seit der Veröffentlichung.
+0,40 %
-5,34 %
-6,77 %
-3,50 %
-11,11 %
-42,33 %
-45,61 %
-28,42 %
+644,12 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte