Personelle Veränderung in der Konzernleitung der Franke Gruppe / Corrado Mura übernimmt Leitung von Franke Home Solutions (FOTO)

    Aarburg (ots) - Mit Corrado Mura aus den eigenen Reihen übernimmt ein erfahrener
    Manager mit internationalem Profil und ausgewiesener Führungskompetenz die
    Leitung der Division Franke Home Solutions. Er folgt auf Barbara Borra, die die
    Division über sieben Jahre hinweg mit strategischem Weitblick erfolgreich
    weiterentwickelt hat und sich nun in den Ruhestand verabschiedet.

    Der Verwaltungsrat der Franke Gruppe hat Corrado Mura mit Wirkung zum 1. Januar
    2026 zum neuen CEO/President der Division Franke Home Solutions sowie zum
    Mitglied der Konzernleitung ernannt. Er übernimmt die Position von Barbara
    Borra, die nach sieben Jahren an der Spitze der Division nun in den
    wohlverdienten Ruhestand tritt. In dieser Zeit hat Barbara Borra mit
    strategischem Weitblick und ausgeprägter Führungsstärke massgeblich zur
    erfolgreichen Entwicklung und Positionierung von Franke Home Solutions
    beigetragen und damit nachhaltige Impulse für die Zukunft der Division gesetzt.

    Corrado Mura ist seit März 2020 für die Franke Gruppe tätig und verantwortete
    zuletzt als Vice President die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) für
    Franke Home Solutions. Zuvor war Mura über 20 Jahre europaweit in verschiedenen
    Führungsfunktionen bei Whirlpool Corporation tätig, unter anderem als EMEA
    Market Integration Director sowie als Commercial Director und CFO. Der
    53-jährige Italiener hat einen Abschluss in Business and Managerial Economics
    von der Universität Cagliari.

    Patrik Wohlhauser, CEO der Franke Gruppe, sagt: "Wir danken Barbara Borra - auch
    im Namen des Verwaltungsrats von Franke - für ihre Loyalität, ihr grosses
    Engagement und ihre wertvollen Beiträge zum Wachstum unserer Division in den
    vergangenen sieben Jahren. Unter ihrer Leitung konnten wir unsere Marktposition
    stärken, wegweisende Produktinnovationen realisieren und die internationale
    Präsenz weiter ausbauen - auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Zudem
    wurden entscheidende Meilensteine erreicht, die die strategische
    Weiterentwicklung von Franke Home Solutions vorangetrieben haben, etwa durch
    deutliche Verbesserungen in der operativen Effizienz. Wir wünschen ihr alles
    Gute für den neuen Lebensabschnitt."

    "Mit Corrado Mura gewinnen wir eine versierte Führungspersönlichkeit aus den
    eigenen Reihen, die nicht nur über umfassende Branchenkenntnisse und langjährige
    internationale Erfahrung verfügt, sondern auch einen überzeugenden
    Leistungsausweis vorweisen kann. Corrado Mura kennt unsere strategischen
    Ambitionen und wird sie mit Entschlossenheit und klarem Fokus weiter
    vorantreiben. Damit bringt er alle Voraussetzungen mit, um die nächste Phase des
    Wachstums erfolgreich zu gestalten. Wir freuen uns sehr, ihn in der
    Konzernleitung begrüssen zu dürfen."

    Die Franke Gruppe mit Hauptsitz in Aarburg, Schweiz, ist ein weltweit führender
    Hersteller und Anbieter von Lösungen und Ausstattungen für Haushaltsküchen,
    Quick-Service-Restaurants, Convenience Stores und die professionelle
    Kaffeezubereitung. Das Unternehmen ist weltweit präsent und beschäftigt rund
    7.700 Mitarbeitende in 35 Ländern. Der Nettoumsatz beträgt rund 2,42 Milliarden
    Schweizer Franken. Die Franke Gruppe gehört zur Artemis Group, Schweiz. Mehr
    Informationen unter franke.com. (https://www.franke.com/ch/en/home.html)

    Franke Home Solutions ist eine Division der Franke Gruppe und der weltweit
    führende Anbieter von intelligenten Systemen und Lösungen für die private Küche.
    Die Division ist international tätig und beschäftigt rund 4.000 Mitarbeitende in
    über 30 Ländern. Der Nettoumsatz beläuft sich auf rund 889 Millionen Schweizer
    Franken. Die Produktpalette deckt alle Bereiche in der Küche ab und geht darüber
    hinaus - vom Zubereiten und Kochen über Reinigung und Entsorgung bis hin zur
    Luftaufbereitung. Franke Home Solutions bietet ein uneingeschränktes
    Wohnerlebnis - einfach, hygienisch und umweltfreundlich. Mehr Informationen
    unter franke.com. (https://www.franke.com/ch/en/home.html)

    Pressekontakt:

    Gabriele Hepp
    Head of Communications Franke Gruppe
    Direkt +41 62 787 3358
    Mobil +41 79 108 3225
    mailto:gabriele.hepp@franke.com


