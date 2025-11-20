Personelle Veränderung in der Konzernleitung der Franke Gruppe / Corrado Mura übernimmt Leitung von Franke Home Solutions (FOTO)

Aarburg (ots) - Mit Corrado Mura aus den eigenen Reihen übernimmt ein erfahrener

Manager mit internationalem Profil und ausgewiesener Führungskompetenz die

Leitung der Division Franke Home Solutions. Er folgt auf Barbara Borra, die die

Division über sieben Jahre hinweg mit strategischem Weitblick erfolgreich

weiterentwickelt hat und sich nun in den Ruhestand verabschiedet.



Der Verwaltungsrat der Franke Gruppe hat Corrado Mura mit Wirkung zum 1. Januar

2026 zum neuen CEO/President der Division Franke Home Solutions sowie zum

Mitglied der Konzernleitung ernannt. Er übernimmt die Position von Barbara

Borra, die nach sieben Jahren an der Spitze der Division nun in den

wohlverdienten Ruhestand tritt. In dieser Zeit hat Barbara Borra mit

strategischem Weitblick und ausgeprägter Führungsstärke massgeblich zur

erfolgreichen Entwicklung und Positionierung von Franke Home Solutions

beigetragen und damit nachhaltige Impulse für die Zukunft der Division gesetzt.





Corrado Mura ist seit März 2020 für die Franke Gruppe tätig und verantwortetezuletzt als Vice President die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) fürFranke Home Solutions. Zuvor war Mura über 20 Jahre europaweit in verschiedenenFührungsfunktionen bei Whirlpool Corporation tätig, unter anderem als EMEAMarket Integration Director sowie als Commercial Director und CFO. Der53-jährige Italiener hat einen Abschluss in Business and Managerial Economicsvon der Universität Cagliari.Patrik Wohlhauser, CEO der Franke Gruppe, sagt: "Wir danken Barbara Borra - auchim Namen des Verwaltungsrats von Franke - für ihre Loyalität, ihr grossesEngagement und ihre wertvollen Beiträge zum Wachstum unserer Division in denvergangenen sieben Jahren. Unter ihrer Leitung konnten wir unsere Marktpositionstärken, wegweisende Produktinnovationen realisieren und die internationalePräsenz weiter ausbauen - auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Zudemwurden entscheidende Meilensteine erreicht, die die strategischeWeiterentwicklung von Franke Home Solutions vorangetrieben haben, etwa durchdeutliche Verbesserungen in der operativen Effizienz. Wir wünschen ihr allesGute für den neuen Lebensabschnitt.""Mit Corrado Mura gewinnen wir eine versierte Führungspersönlichkeit aus deneigenen Reihen, die nicht nur über umfassende Branchenkenntnisse und langjährigeinternationale Erfahrung verfügt, sondern auch einen überzeugendenLeistungsausweis vorweisen kann. Corrado Mura kennt unsere strategischenAmbitionen und wird sie mit Entschlossenheit und klarem Fokus weitervorantreiben. Damit bringt er alle Voraussetzungen mit, um die nächste Phase desWachstums erfolgreich zu gestalten. Wir freuen uns sehr, ihn in derKonzernleitung begrüssen zu dürfen."Die Franke Gruppe mit Hauptsitz in Aarburg, Schweiz, ist ein weltweit führenderHersteller und Anbieter von Lösungen und Ausstattungen für Haushaltsküchen,Quick-Service-Restaurants, Convenience Stores und die professionelleKaffeezubereitung. Das Unternehmen ist weltweit präsent und beschäftigt rund7.700 Mitarbeitende in 35 Ländern. Der Nettoumsatz beträgt rund 2,42 MilliardenSchweizer Franken. Die Franke Gruppe gehört zur Artemis Group, Schweiz. MehrInformationen unter franke.com. (https://www.franke.com/ch/en/home.html)Franke Home Solutions ist eine Division der Franke Gruppe und der weltweitführende Anbieter von intelligenten Systemen und Lösungen für die private Küche.Die Division ist international tätig und beschäftigt rund 4.000 Mitarbeitende inüber 30 Ländern. Der Nettoumsatz beläuft sich auf rund 889 Millionen SchweizerFranken. Die Produktpalette deckt alle Bereiche in der Küche ab und geht darüberhinaus - vom Zubereiten und Kochen über Reinigung und Entsorgung bis hin zurLuftaufbereitung. Franke Home Solutions bietet ein uneingeschränktesWohnerlebnis - einfach, hygienisch und umweltfreundlich. Mehr Informationenunter franke.com. (https://www.franke.com/ch/en/home.html)