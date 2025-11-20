Personelle Veränderung in der Konzernleitung der Franke Gruppe / Corrado Mura übernimmt Leitung von Franke Home Solutions (FOTO)
Aarburg (ots) - Mit Corrado Mura aus den eigenen Reihen übernimmt ein erfahrener
Manager mit internationalem Profil und ausgewiesener Führungskompetenz die
Leitung der Division Franke Home Solutions. Er folgt auf Barbara Borra, die die
Division über sieben Jahre hinweg mit strategischem Weitblick erfolgreich
weiterentwickelt hat und sich nun in den Ruhestand verabschiedet.
Der Verwaltungsrat der Franke Gruppe hat Corrado Mura mit Wirkung zum 1. Januar
2026 zum neuen CEO/President der Division Franke Home Solutions sowie zum
Mitglied der Konzernleitung ernannt. Er übernimmt die Position von Barbara
Borra, die nach sieben Jahren an der Spitze der Division nun in den
wohlverdienten Ruhestand tritt. In dieser Zeit hat Barbara Borra mit
strategischem Weitblick und ausgeprägter Führungsstärke massgeblich zur
erfolgreichen Entwicklung und Positionierung von Franke Home Solutions
beigetragen und damit nachhaltige Impulse für die Zukunft der Division gesetzt.
Corrado Mura ist seit März 2020 für die Franke Gruppe tätig und verantwortete
zuletzt als Vice President die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) für
Franke Home Solutions. Zuvor war Mura über 20 Jahre europaweit in verschiedenen
Führungsfunktionen bei Whirlpool Corporation tätig, unter anderem als EMEA
Market Integration Director sowie als Commercial Director und CFO. Der
53-jährige Italiener hat einen Abschluss in Business and Managerial Economics
von der Universität Cagliari.
Patrik Wohlhauser, CEO der Franke Gruppe, sagt: "Wir danken Barbara Borra - auch
im Namen des Verwaltungsrats von Franke - für ihre Loyalität, ihr grosses
Engagement und ihre wertvollen Beiträge zum Wachstum unserer Division in den
vergangenen sieben Jahren. Unter ihrer Leitung konnten wir unsere Marktposition
stärken, wegweisende Produktinnovationen realisieren und die internationale
Präsenz weiter ausbauen - auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Zudem
wurden entscheidende Meilensteine erreicht, die die strategische
Weiterentwicklung von Franke Home Solutions vorangetrieben haben, etwa durch
deutliche Verbesserungen in der operativen Effizienz. Wir wünschen ihr alles
Gute für den neuen Lebensabschnitt."
"Mit Corrado Mura gewinnen wir eine versierte Führungspersönlichkeit aus den
eigenen Reihen, die nicht nur über umfassende Branchenkenntnisse und langjährige
internationale Erfahrung verfügt, sondern auch einen überzeugenden
Leistungsausweis vorweisen kann. Corrado Mura kennt unsere strategischen
Ambitionen und wird sie mit Entschlossenheit und klarem Fokus weiter
vorantreiben. Damit bringt er alle Voraussetzungen mit, um die nächste Phase des
Wachstums erfolgreich zu gestalten. Wir freuen uns sehr, ihn in der
Konzernleitung begrüssen zu dürfen."
Die Franke Gruppe mit Hauptsitz in Aarburg, Schweiz, ist ein weltweit führender
Hersteller und Anbieter von Lösungen und Ausstattungen für Haushaltsküchen,
Quick-Service-Restaurants, Convenience Stores und die professionelle
Kaffeezubereitung. Das Unternehmen ist weltweit präsent und beschäftigt rund
7.700 Mitarbeitende in 35 Ländern. Der Nettoumsatz beträgt rund 2,42 Milliarden
Schweizer Franken. Die Franke Gruppe gehört zur Artemis Group, Schweiz. Mehr
Informationen unter franke.com. (https://www.franke.com/ch/en/home.html)
Franke Home Solutions ist eine Division der Franke Gruppe und der weltweit
führende Anbieter von intelligenten Systemen und Lösungen für die private Küche.
Die Division ist international tätig und beschäftigt rund 4.000 Mitarbeitende in
über 30 Ländern. Der Nettoumsatz beläuft sich auf rund 889 Millionen Schweizer
Franken. Die Produktpalette deckt alle Bereiche in der Küche ab und geht darüber
hinaus - vom Zubereiten und Kochen über Reinigung und Entsorgung bis hin zur
Luftaufbereitung. Franke Home Solutions bietet ein uneingeschränktes
Wohnerlebnis - einfach, hygienisch und umweltfreundlich. Mehr Informationen
unter franke.com. (https://www.franke.com/ch/en/home.html)
