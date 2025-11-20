RBC stuft BNP PARIBAS auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Outperform" belassen. Die Franzosen hätten auf die Bedenken der Anleger reagiert und unter anderem das Ziel für die harte Kernkapitalquote auf Branchenniveau angehoben, schrieb Anke Reingen am Donnerstagmorgen. Aber alle Ankündigungen, auch der Aktienrückkauf, strahlten Überzeugung aus und seien sehr begrüßenswert./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:23 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:23 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,83 % und einem Kurs von 71,02EUR auf Tradegate (20. November 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.
