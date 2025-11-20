    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBNP Paribas (A) AktievorwärtsNachrichten zu BNP Paribas (A)
    RBC stuft BNP PARIBAS auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Outperform" belassen. Die Franzosen hätten auf die Bedenken der Anleger reagiert und unter anderem das Ziel für die harte Kernkapitalquote auf Branchenniveau angehoben, schrieb Anke Reingen am Donnerstagmorgen. Aber alle Ankündigungen, auch der Aktienrückkauf, strahlten Überzeugung aus und seien sehr begrüßenswert./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:23 / EST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:23 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,83 % und einem Kurs von 71,02EUR auf Tradegate (20. November 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Anke Reingen
    Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 90
    Kursziel alt: 90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


