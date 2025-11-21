DoorDash Aktie: Bullishes Rating stärkt Hoffnung auf Trendwende

Die US-Investmentbank Jefferies stellt sich deutlicher hinter DoorDash und rät Anlegern zum Einstieg. Nach Wochen kräftiger Kursverluste sieht das Analysehaus nun eine attraktive Gelegenheit, den Marktführer im US-Essensliefersektor einzusammeln. Die Analysten erhöhten ihre Empfehlung von Hold auf Buy und schraubten zugleich das Kursziel von 220 auf 260 US-Dollar nach oben.

DoorDash-Papiere haben seit Jahresbeginn zwar 26 Prozent zugelegt, in den letzten 30 Tagen jedoch rund 20 Prozent eingebüßt. Genau hier sieht Jefferies eine Marktverzerrung. Die starke operative Umsetzung und der langfristige Wachstumspfad würden vom Markt derzeit unterschätzt, heißt es in der Analyse.

Lead-Analyst John Colantuoni argumentiert, dass das von DoorDash angekündigte "mehrere hundert Millionen US-Dollar" schwere zusätzliche Investitionsprogramm für 2026 die Erwartungen bewusst gedämpft habe. Dadurch entstehe Spielraum für positive Überraschungen.

John Colantuoni hat laut Tipranks eine Erfolgsquote von 61 Prozent und eine durchschnittliche Rendite von 9 Prozent. Damit zählt er zu den besten 15 Prozent der über 10.000 erfassten Wall Street Analysten.

Werbung als Margenmotor – und potenzieller Wachstumsturbo

Ein zentrales Element der Jefferies-These ist das rapide anziehende Werbegeschäft von DoorDash. Laut Colantuoni ist Advertising inzwischen der wichtigste Treiber für die Margenerweiterung. Das hochmargige Segment könne allein rund 200 Millionen US-Dollar zusätzlicher Ausgaben im Jahr 2026 kompensieren. Weitere Effizienzgewinne und Skaleneffekte im US-Restaurantgeschäft würden die restlichen Investitionen abfedern.

Jefferies hält sogar eine Bewertung oberhalb der üblichen wachstumsadjustierten Multiples für gerechtfertigt. Das liegt unter anderem daran, dass die eigenen Prognosen laut Analyst noch konservativ sein könnten – besonders wenn DoorDash die Werbechancen aggressiver ausschöpft oder weniger in Randbereiche investiert.

Strukturelle Rückenwinde im US-Markt

Die Nachfrage im US-Restaurantliefermarkt scheint wieder Fahrt aufzunehmen, was DoorDash als Marktführer überproportional zugutekommen könnte. Besonders spannend: Die älteren Nutzerkohorten erhöhen ihre Bestellfrequenz. Das deutet auf ein stärker verankertes Nutzerverhalten hin und zeigt, dass die Marktdurchdringung von Lieferdiensten noch in einem frühen Stadium liegt.

Aktuell entfallen erst 13 Prozent der Off-Premise-Restaurantumsätze auf Liefer-Apps – deutlich weniger als der E-Commerce-Durchschnitt von 23 Prozent. Obwohl DoorDash etwa 65 Prozent des US-App-Liefermarktes kontrolliert, nutzen nur rund 15 Prozent der Erwachsenen den Dienst aktiv. Und selbst unter aktiven Nutzern stammt weniger als 6 Prozent der Mahlzeiten von DoorDash. Für die Analysten ein klares Zeichen: Es bleibt viel Luft nach oben.

Internationales Geschäft als nächste Wachstumsstufe

Über den US-Markt hinaus sieht Jefferies weiteres Potenzial in Auslandsmärkten und neuen Geschäftsbereichen. DoorDash investiert zunehmend in internationale Restaurantlieferungen sowie ergänzende Verticals wie Lebensmittel, Drogerie oder spezialisierte On-Demand-Services. Dort könnten die Wachstumsraten künftig sogar schneller zulegen als im Heimatmarkt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



