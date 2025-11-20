JEFFERIES stuft Renk auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatzausblick bis 2030 sei solide, die leichte Prognoseerhöhung für 2027 beim operativen Ergebnis falle aber eher mau aus, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstagmorgen anlässlich des Kapitalmarkttages des Panzergetriebe-Herstellers./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,47 % und einem Kurs von 55,98EUR auf Tradegate (20. November 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.
