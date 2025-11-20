JEFFERIES stuft VALEO auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 10,35 Euro auf "Hold" belassen. Die Ziele des Autozulieferers vom Kapitalmarkttag seien realistisch, genügten den Anlegern allerdings vermutlich nicht, schrieb Vanessa Jeffriess am Donnerstagmorgen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:49 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:49 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,41 % und einem Kurs von 11,36EUR auf Tradegate (20. November 2025, 09:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Vanessa Jeffriess
Analysiertes Unternehmen: VALEO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 10,35
Kursziel alt: 10,35
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
